Social-democratul Gabriel Zetea acuză liderii PNL și USR că împing PSD spre AUR: „Să facă toți un pas în spate”

Gabriel Zetea, vicepreședintele Partidului Social Democrat, avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă blocajul politic nu este depășit rapid și că partidele de dreapta împing PSD spre o eventuală colaborare cu AUR.

Într-un interviu pentru RFI, social-democratul le cere tuturor partidelor proeuropene să renunțe la „orgolii” și la „liniile roșii”, pentru a permite formarea unui nou Guvern cu puteri depline.

Zetea spune că actuala situație afectează funcționarea ministerelor și pune în pericol proiecte finanțate prin PNRR. În calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș, el afirmă că administrațiile locale se lovesc de întârzieri și lipsa deciziilor, deoarece miniștrii interimari nu pot semna documente esențiale.

„PSD este împins public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR, înspre o colaborare cu AUR”

Social-democratul susține că PSD este dispus să accepte diverse formule de guvernare, însă acuză PNL și USR că mențin decizii statutare care blochează orice colaborare cu PSD:

„Atâta vreme cât și-au trecut în deciziile lor statutare o interzicere a colaborării cu PSD, iar PSD este împins public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR, înspre o colaborare cu AUR, păi, la un moment dat, nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii”.

La observația realizatorului RFI, care a subliniat că PSD nu este obligat să intre într-o colaborare cu AUR și că ar putea renunța la unele orgolii, amintind totodată că social-democrații au negociat deja, indirect, susținerea pentru Guvernul Veștea cu AUR și cu parlamentari proveniți din zona radical, Gabriel Zetea a răspuns printr-o întrebare retorică:

„Care credeți dvs. că e mai nocivă atitudine sau acțiune, cea a PSD care sigur nu în mod direct, că nu PSD a făcut negocieri pentru Guvernul Veștea, premierul desemnat în acel moment și-a făcut propriile sale negocieri (...) Vedem în PNL cum oameni care au candidat pe listele SOS (...) sunt luați de către PNL și puși în funcții, președinți de organizații, sunt trecuți membri ai SOS luați din Parlamentul României de la SOS și trecuți în grupul PNL”.

Gabriel Zetea subliniază că, în lipsa unei soluții, România riscă să intre într-o criză politică prelungită, fără perspective clare nici în toamnă.

El critică și practica preluării unor politicieni cu discurs radical în partidele proeuropene, afirmând că „vopsirea” extremiștilor nu le schimbă comportamentul.

Vicepreședintele PSD concluzionează că responsabilitatea depășirii blocajului aparține tuturor formațiunilor prooccidentale, care trebuie să facă „un pas în spate” pentru a permite instalarea unui Guvern funcțional:

„Să șteargă liniile roșii pe care și le-a pus fiecare dintre partidele pro-europene, pro-occidentale, este extrem de important să avem un prim-ministru”.