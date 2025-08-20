Senatul se întrunește în sesiune extraordinară pentru respingerea unui proiect care elimină pensiile speciale ale magistraților

Senatul se reuneşte, miercuri, 20 august, în sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi a ședinței de plen figurează două proiecte de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, dar şi dezbaterea şi votul asupra unei propuneri mai vechi pentru creșterea vârstei de pensionare și eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. Inițiaiva este înlocuită cu un alt proiect al Guvernului Bolojan.

Senatorii iau act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Ședința de plen este convocată într-o sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi mai figurează propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani. O altă prevedere este scăderea plafonului de calcul de la 80%, cât este în prezent, la 65% din media veniturilor lunare din ultimii doi ani înaintea pensionării.

Proiectul ar urma să fie respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraților inițiat de Guvern, care prevede un plafon maxim calculat la 70% din ultimul salariu net.

Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, precum şi personalul de specialitate juridică cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani, mai prevede noua inițiativă.

Proiectul care așteaptă să fie respins a venit la cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, fiind inițiat de fosta coaliție PSD-PNL, cu sprijinul UDMR și minorităților.