Sindicatele cer comision fix pentru administrarea fondurilor de pensii

Sindicatele afiliate Cartel Alfa propun instituirea unui comision fix pentru fondurile de plată a pensiilor, a afirmat marți secretarul general al organizației sindicale, în cadrul dezbaterii publice pe tema proiectului de Lege privind plata pensiilor private.

„Un comision pe active - asta o spun nu pentru dumneavoastră, care sunteţi nişte profesionişti din sistem, o spun pentru presă şi s-o audă clar şi bine - un comision pe active este de fapt ceea ce matematicienii numesc 'problema numerelor mici'. Când vă uitaţi în lege, veţi vedea că acest comision astăzi este fixat la 0,05%. Nu vă lăsaţi păcăliţi de acest număr mic! El este un număr mic, dar într-o schemă regresivă el acţionează pe active lunar, iar suma care se preia din fond de către administrator (de pensie privată, Pilonul 2 și Pilonul 3 - n. red.) poate deveni semnificativă. Deci aceasta este problema", a declarat Dandea, potrivit Agerpres.

În opinia sindicaliştilor, fondurile de plată a pensiilor private trebuie să primească un comision fix şi nu unul pe active.

„În privinţa pensiilor şi a proiectului, noi credem că atâta vreme cât administrarea unui asemenea fond, care în sine este o plată a unei pensii, care matematic reprezintă o serie regresivă, care poate fi calculată şi cu un soft banal - sigur, există calcule actuariale pentru a calcula ratele acestor anuităţi, care se pot baza pe un calcul actuarial - dar noi considerăm că activitatea acestor fonduri este sensibil mai puţin complexă decât cea a fondurilor de investiţii din Pilonul 2 şi de aceea propunem ca în corpul legii să avem un comision fix de plată ce revine acestor fonduri de plată a pensiilor, în niciun caz un comision pe active. Dacă doriţi să aveţi un comision pe active, acesta trebuie discutat şi reglementat în cu totul alt fel, nu în felul în care îl avem acum în articolul 37 sau 36", a susţinut el.

Proiectul ar trebui să conțină mai multe elemente privind calculul pensiei

De asemenea, reprezentantul Cartel Alfa este de părere că proiectul trebuie să cuprindă elementele importante de calcul al pensiei, iar niciunul dintre acestea nu trebuie lăsat la nivel de reglementare terţiară, adică norme ASF.

„Proiectul de lege este binevenit, dar extrem de târziu. Noi ştim că Legea 411 fixa termenul de aprobare a acestei legi la orizontul 2009. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Nu ştim exact care au fost motivele acestei întârzieri deosebite. În ceea ce priveşte proiectul, noi credem că acesta trebuie să cuprindă elementele importante de calcul al pensiei, niciunul dintre acestea nu trebuie lăsat la nivel de reglementare terţiară, adică norme ASF. Este un lucru foarte important, este vorba de o politică naţională a României care protejează persoanele în vârstă şi lucrurile acestea nu trebuie lăsate la întâmplare, ele trebuie să fie cuprinse în proiectul legii. Această recomandare am inclus-o şi în avizul Consiliului Economic şi Social pe care Ministerul Muncii cu siguranţă l-a primit", a declarat acesta.

În ceea ce priveşte suma care poate fi plătită direct la deschiderea contractului de pensie, reprezentantul Cartel Alfa nu a avut o poziţie, remarcând doar că, din păcate, cunoaşterea în materie de servicii financiare la nivelul general al populaţiei este extrem de scăzută.

„În momentul în care Ministerul (Muncii - n. r.) a prezentat acest proiect de lege, singura dezbatere care s-a făcut public şi singurele lucruri scrise în presa din România sau prezentate de presa din România au fost cele legate de faptul că cineva, nu ştim cine, în Guvern doreşte să fure banii de pensie (părivată - n. red.) ai românilor, pentru că oamenii n-au înţeles, şi nu este vina lor că nu au înţeles. Este vina noastră, pentru că aceste fonduri operează din 2008, suntem în 2025 şi în România oamenii habar n-au ce sunt aceste fonduri, cum funcţionează, ce destinaţie au şi ce trebuie să rezolve ele ca acoperire de risc. Lucrurile astea în anii ăştia mulţi trebuiau explicate, oamenii trebuiau să înţeleagă şi atunci, sigur, discuţia asta pe care am avut-o recent, că nu ştiu cine din guvern fură banii lor, nu o mai aveam, fiindcă oamenii ştiau despre ce e vorba. Dar, evident, nu ştiu. (...) Există avizul CES. În avizul CES sunt nişte elemente importante pe care sperăm că Ministerul Muncii le va lua în calcul în momentul în care se va produce o revizuire a acestui proiect de act normativ. Oricum, noi avem dreptul şi sperăm că colegii din Parlamentul României ne vor invita la Comisia de Muncă şi vom putea discuta în detaliu lucrurile acestea, în măsura în care proiectul care va ajunge acolo nu va avea o formă pe care noi să o agreăm complet", a adăugat Petru Dandea.

La rândul său, vicepreşedintele ASF Dan Armeanu i-a transmis sindicalistului referitor la impozitare că aceasta este „un atribut al altor instituţii, al Ministerului de Finanţe".