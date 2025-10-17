Țara NATO cu peste 50.000 de buncăre care pot adăposti întreaga populație. „Ne cunoaștem vecinii, din păcate”

O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Cel mai mare, sub Helsinki, poate găzdui 6.000 de persoane și funcționează ca spațiu multifuncțional în timp de pace.

Între Finlanda și restul Europei există multe mici diferențe – și una uriașă: în timp ce 26 de țări din UE credeau că odată cu sfârșitul Războiului Rece, amenințarea militară va fi de domeniul trecutului, finlandezii nu au crezut niciodată acest lucru.

De la trauma Războiului de Iarnă din 1939/40, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre, iar în momentul de față, țara are peste 50.000 de adăposturi antiaeriene — suficient spațiu pentru aproape toți cei 5,5 milioane de cetățeni, scrie BILD.

Unul dintre cele mai mari buncăre civile de protecție din țară se află la 20 de metri adâncime sub capitala finlandeză Helsinki. Aici pot supraviețui 6.000 de persoane în caz de urgență. „Chiar și în cazul unui atac nuclear”, spune instructorul de protecție civilă Tomi Rask, care este șeful aici.

Gardă pentru buncăr nu reprezintă un job neobișnuit în Finlanda, o țară cu 5,5 milioane de locuitori: 4,8 milioane de oameni se pot adăposti acolo în orice moment, parțial pentru că fiecare complex de clădiri mai mare de 1.200 de metri pătrați este legal obligat să aibă un adăpost, fie că este într-o zonă rezidențială sau la locul de muncă. Capitala, Helsinki, are semnificativ mai multe locuri în adăposturi decât locuitori, mai notează publicația.

În comparație, în Germania există acum 579 de adăposturi, față de 2.000 anterior, cu aproximativ 480.000 de locuri de adăpost, adică unul la fiecare 174 de locuitori. Sau mai exact, a fost așa. Începând din mijlocul anilor 1990, când toți din această țară fredonau hitul „Winds of Change” al trupei Scorpions, tot mai multe buncăre au fost lăsate soartei lor. Din 2007, întreținerea lor a încetat oficial, din motive de cost.

Întreținerea Buncărului din Helsinki, construit între 2003 și 2006, este costisitoare. Dar oferă și un venit constant: în perioade de pace, acesta funcționează ca studio de fitness, loc de joacă pentru copii, teren de hochei și handbal și parcare subterană. Uluitor, sistemul de ventilație asigură o calitate a aerului mai bună decât orice sală de sport școlară din Germania.

Dar nu doar ventilația și extracția aerului sunt reglementate până la cele mai mici detalii. Există și planuri privind momentul în care rețeaua de telefonie mobilă de urgență va fi activată sau dezactivată. În timp ce guvernul finlandez are un plan pentru a asigura un fel de suveranitate a informației în caz de urgență, se crede că Kremlinul ar fi capabil de campanii masive de dezinformare. „Ne cunoaștem vecinii”, spune Raski. „Din păcate.”

Există chiar și un fel de program pentru normalitate în circumstanțe excepționale: opt ore de muncă, opt ore de somn, opt ore de timp liber. Conceptul din spate: profesorii ar trebui să predea în buncăr, iar asistentele să aibă grijă de bolnavi.

Fiecare persoană este instruită să pregătească și să aducă provizii pentru situații de urgență pentru 72 de ore — plus lanterne, baterii, saltea și propriul sac de dormit. „Nu suntem un hotel.”

Pe listă, pe care fiecare gospodărie finlandeză a primit-o pentru situații de urgență, se mai află medicamente, produse de igienă, tablete de iod și, dacă este posibil, obiecte de divertisment, precum cărți, jocuri, hârtie și pixuri. Țigările și alcoolul sunt interzise în buncăr.