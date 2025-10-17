Un economist cere reformarea sistemului energetic: „Îmbogățește niște speciali cu prețul sărăciei noastre”

Profesor la ASE București, macroeconomistul Cristian Păun analizează problemele care apar pe o piață liberalizată a energiei, în condițiile în care cea mai mare parte a producției, transportul și distribuția energiei sunt „de stat”.

„„Liberalizarea” pieței de energie este o glumă bună dar proastă. Cea mai mare parte a producției de energie este de stat. Transportul energiei electrice este integral de stat. Distribuția energiei este tot de stat. Reglementarea pieței o face tot statul. Este o glumă proastă să vorbești de prețuri și liberalizare în acest caz. Mai ales că în prețul final vorbim de 60% taxe, unele chiar abuzive sau aberante (cogenerare, taxă de stâlp etc.)”, arată profesorul.

El critică dur sistemul energetic, arătând că este „căpușat” din mai multe direcții:

„Este un sistem de vaci de muls, stoarse de capital și de vlagă constant. Un sistem din care câștigă o gașcă de șmecheri interconectați la el. Pe de o parte avem politicienii și politrucii care căpușează aceste companii, de la consiliile de administrație, până la șeful adjunct de la achiziții, fiecare "are pe cineva". Toți sunt docili, toți dau raportul, toți execută, nu discută. Mai ales dacă statul decide creșteri de prețuri. Dacă vorbești de listare pe bursă, privatizare sau parteneriat public privat, politrucii urlă ca arși cu tot felul de invective gen neoliberalule, anarhistule, libertarianule, neoconule, soroșistule. Ei nu își vând țara. O mulg. Cum să le-o iei din brațe”.

Liberalizarea energiei cu producție, distribuție și transport de stat este o glumă proastă, concluzionează profesorul.

„Cumpără energie ieftină de la producătorii de stat și o vând scump”

El aduce în discuție așa-zișii băieți deștepți din energie: „Băieți și deștepți. Mufați și ei la politicieni și politrucii din sistem, cumpără energie ieftină de la producătorii de stat și o vând scump. De preferabil, tot companiilor de stat. Sau privaților, mai ales când statul nu poate produce cât se cere. Atunci, tot ei, o importă.”

În acest context, prosumatorii sunt considerați dușmani de clasă: „Ei produc ieftin și încurcă roata țigănească. Aici nu trebuie liberalizare. Cât mai multe avize și bariere. Sunt periculoși soroiștii ăștia. Dau foc la sistemul energetic. Trebuie puși la respect. Pun în pericol șmecheria.”

„Vei pierde constant și sistematic ca băieții deștepți să facă averi”

Profesorul susține că așa cum arată sistemul astăzi, „ne duce clar în gard. Îmbogățește niște speciali. Cu prețul sărăciei noastre, a tuturor. Cam 1/5 din diferența de competitivitate astăzi față de vecini, la nivel de industrie, pleacă de la energia scumpă pe care o plătim.”

El spune că firmele românești nu pot în acest context să concureze cu cele franceze sau cele din nordul Europei. „Vei pierde constant și sistematic ca băieții deștepți să facă averi, politrucii să se hăhăie pe bani mulți în ședințe de CA unde totul este stabilit dinainte și de sus.”

Păun crede că sistemul energetic trebuie reformat din temelii.

„Sistemul energetic din România este tot mai deconectat astăzi de români. Trebuie reformat din temelii, trebuie redat poporului. Și asta nu se poate face decât privatizându-l, listându-l pe burse. Doar atunci putem vorbi cu adevărat de management privat și de liberalizare. Doar atunci vorbim cu adevărat de prețuri și putem aplica principii economice de dezvoltare a lui și a celor pe care îi alimentează. Până atunci, liberalizarea sectorului energetic este o glumă proastă făcută bine! Tu ești "băiat deștept"? De ce nu ești?” – a concluzionat el.