Olguța Vasilescu: „Guvernul va cădea dacă premierul Bolojan nu schimbă modul de implementare a reformei administrației”

Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu (PSD), a afirmat joi seară, la Antena 3, că actualul Guvern, din care face parte și PSD, ar putea cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își modifică abordarea în ceea ce privește reforma administrației publice locale.

Întrebată dacă Guvernul va cădea în cazul în care Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă reforma, Vasilescu a răspuns simplu: „Da!”. Ea a adăugat că s-a desfășurat o dezbatere publică la Guvern, la care au participat primarii și președinții de Consilii Județene, însă mesajul Guvernului nu a fost clar pentru participanți.

„Partea proastă este că noi nu am înțeles varianta finală a Guvernului, pentru asta ne-am dus. Am solicitat să vină cu altă variantă, dar nu am aflat-o, pentru că tot ce ne-a spus ministrul Cseke nu reprezenta poziția premierului”, a explicat Vasilescu.

Miercuri, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, au discutat cu reprezentanții primarilor și consiliilor județene despre proiectul de lege pentru reforma administrației, analizând statistici privind posturile ocupate și vacante și corelarea acestora cu numărul de locuitori din localități.

Premierul Ilie Bolojan propune reducerea cu 10% a posturilor ocupate în primării și Consilii Județene, în timp ce PSD și UDMR se opun, propunând în schimb o reducere de 10% a cheltuielilor, care să evite disponibilizarea angajaților.