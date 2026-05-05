Ședință extraordinară de Guvern înaintea moțiunii de cenzură. Cabinetul Bolojan aprobă mai multe măsuri urgente

Guvernul s-a reunit marți dimineață, de la ora 9:30, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid, convocată cu doar o oră și jumătate înaintea dezbaterii și votului asupra moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Cabinetului condus de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit agendei oficiale, Guvernul urmează să adopte mai multe acte normative, printre care o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără și un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001, referitoare la privatizarea societăților care administrează terenuri agricole aflate în proprietatea statului, precum și reorganizarea structurilor din domeniul administrării terenurilor, pescuitului și acvaculturii.

Executivul va discuta și modificări ale Ordonanței de urgență nr. 58/2023 privind acordarea primelor de carieră didactică și profesională pentru personalul din învățământ, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și măsuri legate de gestionarea Programului Educație și Ocupare 2021-2027.

Pe agenda ședinței se află și două proiecte de hotărâre de guvern care vizează actualizarea normelor metodologice pentru stabilirea costului standard per elev, atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru unitățile private și confesionale acreditate fără taxă.

Surse guvernamentale au precizat că este posibil ca și alte proiecte să fie introduse pe ordinea de zi.

Ședința extraordinară vine după ce Executivul s-a reunit și luni după-amiază, când a aprobat mai multe măsuri importante, printre care continuarea programului „Noua Casă”, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, dar și o ordonanță de urgență care permite Trezoreriei să acorde credite în valoare de 10 miliarde de lei unităților administrativ-teritoriale pentru accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR.

În paralel, premierul Ilie Bolojan se confruntă marți cu testul decisiv al moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, semnată de 254 de parlamentari. Executivul riscă să fie demis în urma votului din plenul reunit al Parlamentului.