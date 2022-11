Ciolacu: Nu sunt tensiuni în coaliție. Fiecare ne apărăm anumite principii și reprezentăm doctrine diferite

Președintele PSD susține că nu există tensiuni în coaliția de guvernare, iar cele două partide doar își apară principiile reprezentate de două doctrine diferite. Ciolacu a precizat că PSD a intrat în coaliția de guvernare pentru că România avea nevoie de stabilitate politică.

În ceea ce privește ruperea coaliției, Ciolacu este de părere că „această coaliție rămâne în această structură până în 2024” deoarece „avem această datorie față de români”.

„În primul rând nu sunt tensiuni. Fiecare me apărăm anumite principii şi reprezentăm două doctrine diferite. Am intrat în această coaliţie pentru că România şi românii avea nevoie urgentă de o stabilitate politică. Corect ar fi să venim şi cu argumente pentru ceea ce susţinem. Eu sunt pregătit, la viitoarea şedinţă de coaliţie, împreună cu colegii mei, să venim argumentat, cel puţin în zona pensiilor şi nu numai. Trebuie să vorbim şi despre salariul minim. Există şi bugetari. E o perioadă complicată pe care trebuie să o depăşim cu toţii, dar ţinând cont şi de un echilibru. Nu am auzit niciodată de scoaterea de la guvernare a PSD sau PNL. Vă spun cu certitudine - dacă această coaliţie se rupe, PSD doreşte să se întoarcă la votul românilor, deoarece românii au întotdeauna dreptate. Eu nu văd altă cale pentru a oferi României o stabilitate politică, decât prin votul românilor, indiferent cine iese. Această coaliţie rămâne în această structură până în 2024 şi cred că avem această datorie faţă de români”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro

Șeful PSD, despre pensii

Marcel Ciolacu a explicat, în ceea ce privește pensiile militarilor, că toate țările membre NATO au pensii de serviciu militari, în această situație aflându-se și România.

„După cum bine știți, sunt președintele Camerei, nu prim-ministru, din mai puteți să mă întrebați direct și de atribuțiile prim-ministrului. Cred că cel mai ușor în politică când faci greșeli e să recunosști. Nu PSD a trecut în PNRR un porcent de 9,4 când media UE e de 12%. Din punctul meu de vedere, și am văzut recomandările în studiul făcut de Banca Mondială, acest 9,4, așa este recomandarea, de a fi scos din PNRR. De asemenea am văzut recomandarea Băncii Mondiale în ceea ce privește pensiile de serviciu pentrumilitari. Noi facem parte din NATO. Toate țările din NATO au pensii de serviciu la militari”, a precizat Ciolacu.

De asemenea, liderul PSD susține că pensiile mici ar trebui mărite cu un procent mai mare de 15%, astfel încât să fie creat un echilibru.

„Cu alte cuvinte, aceste lucruri trecute de către guvernul de dreapta, din care, asta este, PNL a făcut parte, cred că avem o datorie acum comună de a îndrepta și de a scoate acest 9,4. (...) Dacă nu scoatem acel 9,4, această mărire pe care o să o avem la pensii din ianuarie, și repet, din punctul meu de vedere pensiile mici trebuie să fie mărite cu un procent mai mare de 15%, astfel nu putem crea un echilibru, ar fi ultima mărire. Este foarte posibil ca întreaga europă să intre îăntr-o recesiune. Atunci nu se mai mărește PIB-ul și nu te mai încadrezi în acel 9,4%, trecut până în anul 2070. Dacă nu scoatem 9,4, mărirea din ianuarie va fi ultima mărire. Repet, anvelopa este de 15%, aprox. 15 miliarde. Pensiile mici trebuie mărite cu un procent mai mare de 15%”.