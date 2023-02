Secretarul de stat Florin Lixandru și-a redobândit atribuțiile luate de ministrul Ligia Deca

Secretarul de stat Florin Lixandru din Ministerul Educaţiei a precizat, joi, că i-au fost delegate atribuţiile avute anterior, printr-un ordin al ministrului.

„Am primit ordinul cu delegarea atribuţiilor avute anterior - pentru învăţământul preuniversitar", a confirmat, pentru Agerpres, secretarul de stat Florin Lixandru.

Florin Lixandru declara, miercuri, pentru că i-au fost retrase atribuţiile printr-un ordin de ministru.

„Momentan sunt pe funcţie, dar nu am nicio atribuţie. Eu aveam atribuţii pe învăţământ preuniversitar şi pe relaţia cu Parlamentul şi s-a abrogat ordinul prin care mi s-au atribuit acele atribuţii, momentan, până la o discuţie care ar avea loc în coaliţie în această seară", a afirmat secretarul de stat.

El a susţinut că i-au fost retrase atribuţiile pentru un „delict de opinie" despre Legile Educaţiei.

„Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atribuţiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educaţiei este că sunt proiecte mult prea importante, ce trebuie dezbătute temeinic, pe îndelete! PSD va pune în discuţia coaliţiei stabilirea unui calendar extins de analiză publică şi adoptare. Timp este suficient, jalonul PNRR privind Legile Educaţiei are termen trimestrul 3 al acestui an; în plus, inclusiv Comisia Europeană recomandă ca proiectele care cuprind reforme sistemice, deci şi cele privind Legea Educaţiei, să nu fie grăbite pentru încadrarea în termen, ci să fie calitativ pregătite/finalizate până la data depunerii cererii de plată, respectiv până în martie 2024", a scris Lixandru pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, analiza pe care PSD a făcut-o până acum asupra proiectelor de lege „concepute de Ministerul Educaţiei a evidenţiat necesitatea corectării câtorva chestiuni cheie, definitorii pentru viitorul copiilor".

Miercuri seară, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a afirmat în şedinţa coaliţiei de guvernare că îi va schimba atribuţiile secretarului de stat Florin Lixandru, potrivit unor surse liberale.

„Ministrul Ligia Deca a spus despre Florin Lixandru că îi schimbă atribuţiile şi va avea o discuţie ca, de acum înainte, echipa ministerială să aibă acelaşi mesaj, cel agreat în coaliţie", au precizat sursele citate, potrivit Agerpres.