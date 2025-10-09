Președinta Comisiei Europene își păstrează funcția. Cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva ei au picat la vot

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a supraviețuit în urma celor două moţiuni de cenzură votate în Parlamentul European, una din partea extremei stângi şi una din partea extremei drepte.

La votul moţiunii depuse de extrema dreaptă, au fost 179 de voturi pentru, 378 împotrivă şi 37 de abţineri.

În ceea ce priveşte moţiunea extremei stângi, au fost înregistrate 133 de voturi pentru, 383 împotrivă şi 78 abţineri.

Dacă ar fi pierdut vreunul dintre voturi, Ursula von der Leyen şi restul Comisiei ar fi trebuit să demisioneze, aruncând Uniunea Europeană în haos.

Luni, președinta CE a cerut într-un discurs în plen, unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar.

„Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă", a spus Von der Leyen în discursul său în plenul Parlamentului European.

Moţiunile de cenzură au fost depuse de grupurile politice Patrioţi pentru Europa şi Stânga.

Von der Leyen a venit în plenul Parlamentului European însoţită de majoritatea comisarilor europeni. În discursul său, ea s-a adresat în special europarlamentarilor indecişi, dar care împărtăşesc criticile formulate la adresa Comisiei Europene, cărora le-a promis că echipa sa de comisari este disponibilă pentru a discuta orice probleme.

„Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (...) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus președinta Comisiei Europene.

Potrivit şefei Comisiei Europene, adversarii Uniunii Europene „nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune" din interiorul acesteia, ci „incită în mod activ aceste diviziuni".