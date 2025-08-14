Tăieri de posturi la Garda de Mediu și Garda Forestieră, condiționate de aderarea la OCDE

Guvernul aprobă joi, în şedinţă, numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi structurile din subordine, care se va ridica la un total de 842, față de 1.007, cifra din prezent. Se schimbă și organizarea Gărzii Naționale de Mediu.

Proiectul de pe ordinea de zi a Guvernului prevede modificarea articolului 6 astfel:

„Art. 6 - Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi instituţiile din subordine este de 842, din care:

a) Garda Forestieră Naţională, 82 de posturi, din care 45 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi 37 de posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului;

b) Gărzile forestiere, 760 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi restul posturilor pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, respectiv juridic, economic, resurse umane, achiziţii, investiţii, administrativ, comunicare, IT şi audit”.

În prezent OUG pentru înființarea Gărzii Forestiere Naționale de Mediu prevede

„Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine este de 1.007, din care:

a) Garda Forestieră Națională, 85 de posturi, din care 47 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 38 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului;

b) Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care 850 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții - resurse umane, achiziții, investiții, administrativ”.

Un alt proiect de pe ordinea de zi prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, una dintre prevederi arătând că se modifică articolul 6, alineatul (1) astfel: „(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central şi structurile teritoriale fără personalitate juridică ale GNM este de 942.”

Organizarea GMN prevede în prezent că „numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 809”.

Nota de fundamentare a proiectului prevede că „pentru optimizarea funcționării Gărzii Naționale de Mediu în conformitate cu prevederile art. XVII, XX și XXII din Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, este necesară modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- se reduce numărul de posturi de la 809 (inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului comisarului general) la 791 (inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului comisarului general),

- se reduce numărul de posturi de subsecretari de stat de la 3 la 2, în conformitate cu prevederile art. XV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

- se reduce numărul de posturi de conducere de la 72 posturi la 64 posturi, prin reorganizarea structurilor”.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat recent schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră, afirmând că activitatea celor două instituţii va fi „consolidată”, modificările fiind necesare pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Săptămâna aceasta, de exemplu, trecem două hotărâri de Guvern, condiţii de aderare la OCDE. Nu ştiu dacă lumea ştie de faptul că trebuia să fie consolidată activitatea Gărzii de Mediu, Gărzii Forestiere, drept condiţii de aderare la OCDE”, a anunțat Diana Buzoianu, potrivit „News”.