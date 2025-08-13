search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mii de primari cer Guvernului să retragă proiectele care „pun în pericol serviciile publice esențiale pentru milioane de români”

0
0
Publicat:

Mii de primari din întreaga țară lansează un apel urgent către Guvern, cerând retragerea proiectelor legislative care, spun ei, ar submina administrația locală și ar paraliza serviciile publice esențiale pentru milioane de români. 

Primarii a peste 2000 de comune au trimis un apel premierului Bolojan / Sursa foto: Profimedia
Primarii a peste 2000 de comune au trimis un apel premierului Bolojan / Sursa foto: Profimedia

Asociația Comunelor din România (ACoR), în numele celor 2.862 de comune pe care le reprezintă, lansează un apel public urgent către Guvernul României - condus de Ilie Bolojan - și către întreaga societate civilă, în fața campaniei sistematice de subminare a administrației publice locale. Proiectele legislative recente, continuând o serie de decizii dăunătoare, condamnă la subdezvoltare 47% din populația țării și amenință cu paralizarea serviciilor publice esențiale pentru milioane de cetățeni

„Asistăm nu la o reformă, ci la o condamnare a prezentului și o ștrangulare a viitorului comunităților noastre”, spun primarii, într-un comunicat de presă, 

O realitate incontestabilă: discrepanțe și subfinanțare cronică

  Guvernul motivează măsurile de austeritate prin necesitatea reducerii datoriei publice. Cifrele arată însă o altă realitate, una în care comunele sunt victime, nu vinovați:

● contribuție infimă la datoria publică: datoria publică locală reprezintă doar 2,25% din totalul datoriei publice a României. Este inacceptabil ca întreaga povară a austerității să fie plasată pe umerii administrațiilor care contribuie cel mai puțin la îndatorare.

● cheltuială publică insignifiantă: 0,3% din PIB pentru personalul dinadministrația publică locală a comunelor; ideea că s-ar face datorii însemnate la bugetul de stat este nu mai iluzorie, dar și extrem de periculoasă pentru calitatea serviciilor publice furnizate cetățenilor.

● muncă uriașă, resurse minime: comunele administrează 87,5% din teritoriul României, însă fac acest lucru cu doar 17,98% din personalul total al orașelor, al municipiilor și al județelor, cu 18,56% din cheltuielile de personal și cu 20,99% din cheltuielile de funcționare de la nivelul acestora.

● discrepanțe de personal aberante: la același număr de locuitori, o comună este forțată să funcționeze cu cel mult 63% din personalul unui oraș și cu doar 35% din cel al unui municipiu.   

„Aceste cifre demonstrează un adevăr simplu: comunele din România sunt deja la limita supraviețuirii, iar orice nouă presiune financiară înseamnă colaps” avertizează primarii. 

Primarii dau vina pe deciziile „aberante” de la centru care duc la consecințe locale „devastatoare”

Problemele actuale sunt rezultatul direct al unor politici centrale care ignoră realitățile locale:

  1. GOLIREA DE PROFESIONIȘTI: Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin plafonarea arbitrară a salariilor la nivelul indemnizației viceprimarului, a creat o discriminare flagrantă și a declanșat un exod al specialiștilor din primăriile de comunecătre alte instituții mai bine plătite.

EXEMPLU CONCRET: Când un expert în achiziții publice sau un contabil părăsește o primărie de comună pentru un post similar la o agenție guvernamentală unde salariul este dublu, cine îi ia locul? De cele mai multe ori, nimeni. Proiecte de apă, canalizare sau modernizare de drumuri, finanțate din fonduri europene, rămân blocate în proceduri pentru că nu mai are cine să le gestioneze. Aceasta nu este o ipoteză, este realitatea zilnică a zeci de comune.

Citește și: Primarii vin la Guvern să-i spună lui Bolojan cât îi costă austeritatea. Este scandal major pe banii din Anghel Saligny. Nemulțumiri masive în teritoriu

2. SUBMINAREA AUTONOMIEI LOCALE: Forțarea comunelor să asigure integral, din venituri proprii, anumite cheltuieli de funcționare încalcă flagrant atât legislația națională (Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ), cât și articolul 9 din Carta europeană a autonomiei locale, care garantează colectivităților locale dreptul la resurse financiare suficiente și proporționale cu competențele lor.

EXEMPLU CONCRET: O comună poate fi obligată să acopere integral din impozite și taxe locale – adesea insuficiente – costurile de întreținere a unui cămin cultural. În practică, primarul trebuie să aleagă între a repara acoperișul școlii și a plăti factura la electricitate pentru acel cămin. Este o alegere imposibilă care sacrifică inevitabil un serviciu public esențial pentru colectivitatea locală.

3. COMPROMITEREA VIITORULUI: ATACUL ASUPRA EDUCAȚIEI RURALE: Măsuri precum mărirea normei didactice și a numărului de elevi pe clasă duc la desființarea a mii de norme didactice și de școli din mediul rural.

EXEMPLU CONCRET: Să ne imaginăm un copil dintr-un sat. Din cauza acestor măsuri, școala lui cu clase simultane se va comasa cu cea din comuna vecină, aflată la 15 km distanță. Părinții vor trebui să găsească soluții pentru transport, iar copilul va pierde ore pe drum. În același timp, profesorul de istorie, pentru a-și face norma, va preda dimineața într-o școală, iar după-amiaza în alte trei, fiind permanent pe drumuri, epuizat și incapabil să se dedice pe deplin elevilor săi. Așa arată, în practică, abandonul școlar încurajat de stat.

Solicitările ferme ale miilor de primari de comune au fost transmise Guvernului 

Nu putem asista pasivi la distrugerea programată a administrației publice locale a comunelor. În consecință, SOLICITĂM FERM GUVERNULUI ROMÂNIEI:

1. Retragerea imediată a oricărui proiect de act normativ care adâncește subfinanțarea comunelor și limitează capacitatea acestora de a servi cetățenii.

2. Corectarea de urgență a Legii salarizării nr. 153/2017 pentru a elimina discriminările și pentru a permite comunelor să angajeze și să păstreze personal calificat.

3. Alocarea de resurse financiare suficiente, conform principiilor Cartei europene a autonomiei locale, care să reflecte nevoile reale și responsabilitățile uriașe ale comunelor.

4. Deschiderea unui dialog real și onest cu structurile asociative ale autorităților locale pentru a găsi soluții sustenabile, nu pentru a impune măsuri distructive.  

Dacă nu vor primi răspuns, primarii amenință cu sesizarea unor instituții naționale, europene și internaționale

Dacă dialogul la nivel național va eșua, ne vom exercita dreptul de a apăra interesele legitime ale comunelor noastre prin sesizarea:

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și a organismelor europene și internaționale:

Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – CPLRE,

Consiliul Comunelor și Regiunilor Europene – CCRE;

Congresul Mondial al Autorităților Locale – UCLG;

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD, către care am înaintat solicitarea de a avea o întrevedere cu secretarul general, domnul Mathias CORMANN.

„Miza nu este soarta primarilor sau a funcționarilor, ci viitorul satului românesc, calitatea vieții a milioane de români și echilibrul dezvoltării întregii țări” mai precizează primarii în documentul transmis. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
mediafax.ro
image
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. Testele de vedere devin obligatorii, noutăţi legate şi de alcoolemia la volan, în Marea Britanie
playtech.ro
image
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava - Craiova
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Taxă de 25 de lei pe colete! Lovitură pentru românii care comandă de pe Temu și Shein
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Familia Al Thani Instagram jpg
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie