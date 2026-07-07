Război politic în dosarul Pfizer: Voiculescu vorbește despre „trădare”, Rogobete îl acuză de minciună și manipulare: „Minte senin și țese conspirații”

Schimbul de acuzații din dosarul Pfizer se mută în mediul online. Alexandru Rogobete spune că nu el trebuie să dea explicații pentru contractele care au adus România în situația de a plăti sute de milioane de euro și îl acuză pe Vlad Voiculescu că „minte senin și țese conspirații”.

La câteva ore după ce Vlad Voiculescu i-a acuzat http://pe Alexandru Rogobete și pe ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, dar şi pe Alxandru Rafila că ar fi acționat împotriva intereselor României în negocierile cu Pfizer, fostul ministru al Sănătății a publicat un mesaj amplu pe Facebook.

Alexandru Rogobete afirmă că a mers la discuţiile cu Pfizer de la Washington în baza unui mandat primit de la Guvern, încercând să reducă pierderile pe care trebuie să le suporte România, din cauza contractului încheiat în timpul pandemiei.

„Da, în aprilie 2026, am început și participat la o posibilǎ negociere cu Pfizer în calitate de ministrul al Sănătății, în interesul României și românilor, cu un mandat clar de la Guvern”, îşi începe Alexandru Rogobete mesajul, după care trece, la rândul său la atac şi spune că tocmai cel direct responsabil pentru actuala situație îl acuză acum de „trădare de țară”.

„Culmea ipocriziei este că, deși am părăsit funcția de ministru la două sau trei zile după întâlnirea de la Washington DC, unul dintre foștii miniștrii care sunt fix cauza achiziției fără discernământ a unui număr absurd de mare de doze de vaccinuri anti-COVID mă acuză de trădare de țarǎ! (...) Voi care ați îndatorat țara asta cu aproape 1 miliard de euro, aveți tupeu sǎ vorbiți de trǎdare de țarǎ?”, s-a dezlănţuit fostul ministru împotriva lui Vlad Voiculescu.

„Ce scriu aici nu este un atac la persoană, este o stare de fapt pe care o transmit cu responsabilitate pentru că, indiferent de mine (acum o țintă de oportunitate a unui mincinos), oamenii trebuie să știe adevărul și adevărul este că «️Vlad ”wasn’t me” Voiculescu» ️minte senin și țese conspirații cu obiectivul vizibil de a deturna atenția de la sine.

Adevărul, clar și demonstrabil:

1. Nu a existat nicio clauză de confidențialitate în întâlnirea exploratorie avutǎ la Washington, unde am prezentat alaturi de ministrul Finanțelor deschiderea României la o eventualǎ negociere. De ce ar fi? Vorbim totuși despre bani publici și despre un subiect de interes public major. Nu a existat nici un agreement scris, un NDA sau o condiționalitate de vreun fel atașată discuției.

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2. O listă pierdută - Lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri este emisă de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății. Ea există în Ministerul Sǎnǎtǎții, nu am plecat cu ea acasǎ.

3. Transparența, pentru mine cel puțin, este unul dintre principiile la care nu am renunțat nici când am ajuns la ministerul Sănătății, evident în limitele setate de bunul simț, lege și norme.

În final, pentru acuzația mincinoasă de trădare la adresa mea, pentru faptul că ești incapabil să îți asumi eroarea (sper nu mârșăvia) de a fi comandat mai multe doze de vaccin anti-COVID decât mâini și picioare sunt la un loc în România, pentru că ai fost un ministru tare slab și ai patronat o campanie dezastruoasă de vaccinare publică, pentru tentativa penibilă de diversiune și manipulare publică din aceste zile, rușine Vasile V. Voiculescu!

Nu eu trebuie să dau explicații pentru contractele care au costat România miliarde. Nu eu am creat această problemă. Eu am încercat să găsesc o soluție.

Iar răspunsul oficial al Pfizer spune foarte clar:

„Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale.”

❗️Exact despre contractele semnate de voi este vorba. Nu despre negocierea începută de mine pentru a reduce pierderile României.

Românii merită adevărul. Nu diversiuni. Nu minciuni. Nu oameni care fug de propria responsabilitate și încearcă să o arunce pe umerii altora. Iar responsabilitatea nu dispare dacă ridici vocea. Și nici vina nu se șterge dacă găsești un țap ispășitor.

Adevărul rămâne. Întotdeauna.”, a scris marţi Alexandru Rogobete pe Facebook.

De unde a pornit disputa

Schimbul de replici are loc pe fondul procesului pierdut de România în litigiul cu Pfizer. La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat România să își respecte obligațiile contractuale privind achiziția vaccinurilor anti-COVID, suma pe care statul român trebuie să o achite fiind estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

În aprilie, Alexandru Rogobete, pe atunci ministru al Sănătăţii, și Alexandru Nazare, ministru la Finanţe, au fost mandatați de Guvern să discute cu reprezentanții companiei americane despre posibilitatea diminuării impactului financiar al datoriei, inclusiv prin transformarea unei părți din sumă în medicamente inovatoare pentru pacienții români.

Din păcate, discuţiile nu au avut rezultatul dorit şi, recent, Pfizer a început demersurile pentru recuperarea celor aproximativ 600 de milioane de euro pe care România îi datorează în urma hotărârii pronunțate de instanța din Belgia.

În acest context, ROMATSA a anunțat că a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea, începând cu 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, în cadrul procedurii de executare silită deschise de Pfizer România împotriva statului român.

ROMATSA a precizat, de asemenea, că a apelat la casa de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în alte litigii similare, pentru a analiza toate variantele legale disponibile, inclusiv posibilitatea suspendării executării.

Totodată, compania a subliniat că măsura nu afectează activitatea de dirijare a traficului aerian, iar serviciile de navigație aeriană se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității acestora.