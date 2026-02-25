Scandalul comasării Ilfovului cu Bucureștiul: Vlad Gheorghe vorbește de „mulți baroni locali în Ilfov”. Hubert Thurma: „A ajuns consilier ca să nu rămână șofer”

Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul privind asimilarea județului Ilfov în București este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”.

Cu o zi înainte, consilierul onorific a precizat într-o postare pe Facebook că un astfel de referendum ar trebui să vizeze direct reorganizarea administrativă și nu teme secundare, susținând ideea unui „Un Singur București”.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a afirmat acesta.

Ulterior, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a declarat pe Facebook că este „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”.

Întrebat miercuri, 25 februarie, la Digi24, cu privire la propunere, Vlad Gheorghe a afirmat că a mai discutat public despre aceasta „de foarte multe ori”.

„De fiecare dată când a existat o astfel de discuție privind un referendum, am susținut-o, pentru că este o temă de actualitate pentru locuitorii din Ilfov și București.

Am discutat cu premierul despre mai multe propuneri, atunci când a existat această dezbatere în timpul campaniei electorale de la București. (...) Nu vreau să îi pun cuvinte în gură, cu atât mai puțin să vorbesc despre discuții care nu sunt în spațiul public. A fost un subiect pe care l-am discutat atât cu premierul, cât și cu Ciprian Ciucu”, a precizat acesta.

Întrebat despre „baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare” (afirmație din postarea de pe Facebook a consilierului premierului), Vlad Gheorghe a spus că referendumul ar ajuta la prevenirea unor astfel de situații.

Hubert Thuma: „Atitudinea domnului consilier lasă de dorit”

Hubert Thuma, invitat la rândul său la televiziunea citată, a afirmat că, atunci când se discută despre acest județ, „trebuie să fie la fel de important și pentru ilfoveni”.

„Pentru jumătate de milion de oameni, Ilfov este acasă. Atitudinea domnului consilier lasă de dorit. Cred că este bine să le amintim tuturor că Ilfov este un județ important și contribuie semnificativ la PIB-ul României”, a precizat liberalul.

Chestionat și despre „baronii locali”, președintele CJ Ilfov a afirmat că nu se simte vizat de afirmația lui Vlad Gheorghe, lansând și un atac la adresa acestuia.

„Nu mă simt vizat de afirmația unui consilier care a ajuns consilier ca să nu rămână șomer după ce s-a retras din campanie (n.r. campania pentru alegerile locale din București).

Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Nu am cerut niciodată privilegii; cerem corectitudine, echilibru și un parteneriat real cu Bucureștiul”, a spus Hubert Thuma.

Acesta a mai spus că „sunt 140.000 de ilfoveni din cei 550.000 care lucrează cu acte în București” și care generează „un venit de 1,2 miliarde de lei anual” pentru Capitală.

„Oamenii care locuiesc în Ilfov, dar lucrează în București, pun o presiune considerabilă pe autoritățile din Ilfov. Sunt multe servicii pe care trebuie să le oferim cetățenilor care contribuie la bugetul Capitalei, nu la cel al Ilfovului”, a spus Thuma.