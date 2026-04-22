Primarul Iașiului, după audierile la DNA într-un dosar privind stocul de păcură a orașului: „Este o dilemă legată de rezerva de stat”

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost audiat miercuri, 22 aprilie, la sediul DNA într-un dosar care se referă la gestionarea rezervelor de stat de păcură aflate în depozitele CET Iaşi.

Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sediul DNA, în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns: „În calitate de primar”, scrie News.ro.

„Înţeleg că este o dilemă referitor la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – n.r.).

Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Primarul spune că ancheta DNA vizează o plată făcută către Rezervele de Stat, suspectată că nu ar fi trebuit achitată.

El susține însă că plata a fost obligatorie, în baza legii, și nu a fost o tranzacție comercială. În prezent, primăria se judecă cu instituția respectivă, iar edilul afirmă că are documente care îi susțin poziția.

Surse din cadrul anchetei afirmă că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iaşi la rezervele statului care ar fi dispărut în urmă cu câţiva ani.

De asemenea, Chirica a fost achitat marți, 21 aprilie, în primă instanță, în dosarul „Flux”, în care fusese acuzat de complicitate la fals intelectual şi complicitate la abuz în serviciu.

Dosarul „Flux” vizează modul în care societatea Flux SRL a construit în Tătăraşi un bloc cu 9 niveluri, deși primise autorizație doar pentru o clădire cu două niveluri.

În dosar sunt judecați primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, administratorul Flux SRL, Tudor Cheșcu, fostul arhitect-șef al municipiului, Anca Brândușescu și o funcționară din cadrul Oficiului de Cadastru, Mariana Popa, ca și firma beneficiară, SC Flux SRL.

Alături de edilul Iașiului, fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu și fostul arhitect-șef al municipiului, Anca Brândușescu, au primit de asemenea o soluție de achitare în acest dosar, scrie Ziarul de Iași.