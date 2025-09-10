Scandal cu jigniri în plenul Parlamentului. „Propagandist infect”/ „Dacă fac schimbare de sex ești mulțumit?”

Scandal monstru astăzi în Parlament. Dezbaterile pe un proiect de lege din domeniul culturii au pornit un adevărat scandal între deputatul AUR, Mihail Neamțu, și reprezentanți ai partidelor coaliției, USR și UDMR. După ce Neamțu a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, deputații au ajuns la jigniri, chiar în plenul Legislativului.

Disputa deputaților a pornit în timpul dezbaterii în plen a unui proiect pe cultură, după ce deputatul AUR Mihail Neamțu a criticat faptul că ministrul de resort din România este membru al UDMR, partid care a obținut 5% în alegeri și este maghiar.

„Ce mai este cultura? Contează pentru noi cultura națională? Un partid care are 5%, o asociație etnică, a dat ministrul Culturii. Este o premieră”, a spus Mihail Neamțu în plenul Camerei Deputaților.

În replică, deputatul UDMR Csoma Botond l-a acuzat de declarații cu caracter fascist: „Se vorbește în piața publică că antevorbitorul e un om cultivat, citit. Atunci ar trebui să știe că etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Fasciștii etnicizau cultura”.

Atac la adresa ministrei Oana Țoiu

Criticile lui Neamțu s-au îndreptat și către actualul ministru al Externelor, Oana Țoiu. O replică a venit și din USR. Deputatul Alexandru Dimitriu l-a numit pe Mihail Neamțu „propagandist putinist infect”.

„Sunteți cea mai joasă specie de parlamentar care a putut să intre în acest Parlament, convertit dintr-un propagandist putinist infect. Ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. Nu înțelegeți că femeile chiar trebuie respectate. Nu aveți cum să faceți matematică, școală, și să vă considerați un om de cultură, dumneavoastră, care oricum sunteți ultima specie de traseist politic”, i-a mai spus deputatul USR.

Neamțu a continuat atacul la USR și la adresa ministrului: „Acum, împreună cu cei pe care i-ați înjurat, veniți să ne dați nouă lecții, celor care facem o opoziție cinstită și curată. Este problema dumneavoastră că doamna Țoiu este incompetentă. Nu sexul este problema, creierul poate fi. (...) Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit, nu?”.

„Obsesia pe care o aveți în legătură cu schimbatul de sex poate trădează din partea dumneavoastră anumite opțiuni sexuale, cu care eu nu am absolut nicio problemă. E treaba dumneavoastră dacă vreți să faceți schimbare de sex sau nu, dar când dvs., stimabile extremist grobian, vă referiți la o doamnă fără să precizați motivul pentru care o acuzați de incompetență, cu probe, vă lansați într-o tiradă penibilă”, a mai spus deputatul USR.

Nu este prima dată când deputatul USR o atacă pe Oana Țoiu. Chiar la numire în Guvern, deputatul a publicat o imagine trucată cu aceasta. Fotografia s-a viralizat, strângând jigniri din partea internauților, atât la adresa deputatului AUR, cât și la adresa actualului ministru al Externelor.