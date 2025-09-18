Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”, pentru un nou mandat în instituția care acreditează spitalele

Președintele Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un mandat de cinci ani în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Gheorghiu a ocupat anterior această poziție, fiind prima dată desemnată de președintele interimar Ilie Bolojan, pentru finalul mandatului precedent.

„Doamna Oana Clara Gheorghiu, personalitate a societății civile, este iniţiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcția primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România (în cadrul Spitalului de Copii de la Marie Curie din București), renovarea secțiilor de oncologie, adulți și copii, la mai multe spitale din ţară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic, la Timișoara, precum şi dotarea spitalelor din ţară cu echipamente şi medicamente”, motivează Administrația Prezidențială decizia președintelui Nicușor Dan.

„Președintele României a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației „Dăruiește Viață”, personalitate a societății civile, recunoscută în domeniul medical pentru gestionarea proiectelor de dotare, modernizare, refacere sau construire de la zero, după caz, a unităților medicale”, se menționa în decretul semnat de Ilie Bolojan la prima sa numire în cadrul ANMCS.

„Voi continua să dau voce celor care nu sunt auziți”

Oana Gheorghiu a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru reînnoirea mandatului și a subliniat, într-o postare pe Facebook, că poziția este mai degrabă formală.

„Nu îmi dă «putere» (sunt unul dintre cei 25 de membri ai Colegiului), dar îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esenţiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcţionează momentan mai mult ca un exerciţiu formal), despre misiunea ANMCS şi despre legea care o guvernează și care ar trebui actualizată. Despre cum ar trebui să arate, de fapt, buna guvernanţă într-o astfel de instituţie.”

În aceeași postare, Gheorghiu a vorbit și despre participarea sa la Forumul ANMCS cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului.

„Critica la adresa autorităţilor, guvernului, politicienilor rămâne un exerciţiu democratic, necesar, dar singură nu mai ajunge. Dacă ne oprim doar la ea, riscăm ca mesajul să fie manipulat, întors împotriva noastră și transformat într-un bumerang. Avem nevoie de mai mult: soluţii, construcţie şi parteneriate reale (…) De aceea, atunci când am fost invitată să iau cuvântul, am spus un adevăr care nu trebuie ignorat: cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală suntem (şi aici mă includ) pacienţi privilegiaţi. Pentru că avem acces rapid la servicii medicale, la reţele profesionale, la medici, la spitale. În timp ce realitatea celor din rural sau a celor fără resurse este cu totul alta”, a scris vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”.

Potrivit acesteia, lipsa accesului echitabil la servicii medicale lasă loc conspirațiilor, extremismului și populismului. Gheorghiu a subliniat că soluția este să se revină la „firul ierbii”, la nevoile reale ale oamenilor.

„Să le aflăm, să le punem pe masă și să le transformăm în sursa politicilor publice. Fără a înțelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluții sustenabile. Aici este cheia. În mandatul meu, voi continua să aduc pe masă realitățile ascunse sub discursurile oficiale, să cer transparență și să dau voce celor care nu sunt auziți. Reforma în sănătate nu se face cu declarații, ci cu responsabilitate, cu curaj și cu soluții care pornesc de la nevoile reale ale pacienților”, a declarat aceasta.