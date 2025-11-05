Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, a finanțat campania lui Nicușor Dan cu peste 120.000 de lei

Avocatul Adrian Toni Neacșu arată că Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocatul Poporului, este magistrat pensionat cu pensie specială și donator al campaniei lui Nicușor Dan, cu 120.576 lei, potrivit datelor AEP.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a scris marți, pe Facebook, că Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, funcție ce revine partidului conform algoritmului politic din Parlament. „Probabil doamna Roxana Rizoiu va fi numită de coaliția parlamentară fără prea mari emoții”, a precizat Neacșu.

Acesta a subliniat că, deși o consideră o profesionistă desăvârșită, publicul ar trebui să cunoască două aspecte legate de numirea sa: „Doamna Rizoiu este magistrat asimilat, pensionată la 50 de ani și beneficiară a unei pensii speciale, deși USR s-a pronunțat constant împotriva acestora. În al doilea rând, este unul dintre finanțatorii campaniei prezidențiale a domnului Nicușor Dan, cu suma de 120.576 de lei”, a scris avocatul.

Documentul publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale, consultat de Adevărul, confirmă că Roxana Nicoleta Rizoiu figurează pe lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi pentru susținerea candidaturii lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025.

Context

În iulie 2025, Adevărul relata că președintele Nicușor Dan publicase o sinteză detaliată a cheltuielilor din campaniile sale electorale. Acesta preciza că, în precampania prezidențială din 2025, au fost colectate donații de 9,5 milioane de lei, din care peste 6,5 milioane au provenit din donații online realizate de aproximativ 15.800 de susținători.

Printre cei care au contribuit cu sume mari s-au numărat Dan Ostahie, Măriuca și Florin Talpeș (810.000 lei), Aurel Iancu (500.000 lei) și Ana Maria Mihai (250.000 lei). Pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, echipa lui Nicușor Dan a cheltuit 20,5 milioane de lei, iar pentru turul al doilea 40,5 milioane, finanțarea fiind asigurată prin împrumuturi de la peste 200 de persoane.

„Toate donațiile și împrumuturile au fost înregistrate conform legii”, a declarat atunci Nicușor Dan, precizând că lista completă a donatorilor urma să fie publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale.