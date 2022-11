Aurescu: România devine punct de contact NATO la Tbilisi

Ministrul Afacerilor Externe a declarat, după reuniune șefilor diplomațiilor din statele NATO că România va deveni, alături de Marea Britanie, punct de contact al NATO în Tbilisi, Georgia.

„Rom devine ambasadă, punct de contact NATO la Tbilisi, împreună cu Marea Britanie”, a anunțat liderul diplomației de la București, la sfârșitul întâlnirilor miniștrilor de Externe din statele NATO,

În discursul său a reiterat că „apartenența NATO reprezintă cele mai mari garanții de securitate. NATO rămâne organizație solidă, ce amai solidă. Cea mai puternică alianță politico-militară in istorie”, a precizat Aurescu.

Întrebat cu ce rămâne România după evenimentele de la București, Aurescu a punctat: „România rămâne cu foarte multe după întâlnirea de la București. Își vede recunoscut profilul în Alianța Nord Atlantică. E un aliat foarte apreciat. E recunoscut angajamentul pentur valorile și principiile NATO”, a completat ministrul

„România este un aliat pe care se poate conta. E percepția reală despre România. Românii din România pot să vadă percepția Rom în relațiile internaționale. Reuniunea a adus mai multă securitate pentru români”, a mai afirmat liderul diplomației de la București.

Optimism privind vizele

Întrebat despre ce a discutat cu Antony Blinken, omologul din Statele Unite, pe tema vizelor pentru țara de peste ocean, Aurescu a precizat: „În ce priveşte vizele şi discuţiile cu domnul secretar de stat Blinken - evident că am abordat acest subiect, este un obiectiv fundamental pentru cetăţenii români şi, în acelaşi timp, este un obiectiv comun pentru România şi pentru Statele Unite. Şi am avut o deschidere foarte mare din partea domnului secretar de stat Blinken. Am convenit ca, pentru acest ultim criteriu care mai rămâne de îndeplinit, şi anume rata de refuz, care nu ţine însă de eforturile instituţionale, ci ţine de cei care aplică pentru aceste vize, să demarăm cât mai rapid, aşa cum deja am discutat la începutul anului, o campanie de informare cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite de cei care aplică pentru vize, în aşa fel încât să existe mai multă predictibilitate”, a punctat liderul diplomației de la București.

Ministrul Afacerilor Externe a afirmat „Atunci când plăteşti acea taxă de 160 de dolari pentru depunerea cererii de viză, să ştii că nu o pierzi, ci că o să obţii viza, pentru că îndeplineşti criteriile pe care le solicită autorităţile americane. Deci, da, am discutat în destul de mare detaliu această chestiune şi sper să avem ceva progrese în perioada următoare", a precizat Aurescu, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul Reuniunii miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, care a avut loc la Bucureşti.

Bogdan Aurescu a avut în marja reuniunii miniștrilor de Externe ai NATO întâlniri cu omologii din Statele Unite, Italia, Cehia, Olanda, dar și alte state. De asemenea, alături de Antony Blinken a și susținut o conferință de presă marți.

Miercuri au fost ultimele două sesiuni de discuții în cadrul ministerialei, în care s-a discutat despre relația cu China, dar și despre teme legate de Flancul Estic, mai ales acestea fiinde mare interes pentru țara noastră. Anul viitor, următorprul Summit NATO e la Vilnius.