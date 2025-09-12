Nazare, întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street: România a atras un împrumut de 1 miliard de euro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.

Nazare anunţă, vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street şi explică de ce consolidarea parteneriatului financiar România – Statele Unite este un obiectiv strategic.

„Maraton de întâlniri zilele acestea, în cadrul vizitei de lucru la Washington D.C., cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan, parteneri esenţiali în implementarea planului de finanţare suveran al României. Aceste instituţii au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, printr-o tranzacţionare activǎ pe piaţa secundarǎ. De asemenea, tot acestea au susţinut diversificarea bazei investiţionale şi a instrumentelor de datorie”, a scris Nazare pe Facebook.

Potrivit acestuia, în 2025, România a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America ca aranjor şi plasamente private în format de împrumut cumulat de 800 milioane de euro, administrate de Goldman Sachs - facilitǎţi menite să susţină planul extern de finanţare.

„Acest plan iniţial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând sǎ decidem suplimentarea sa în funcţie de condiţiile de piaţǎ şi de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a mai transmis ministrul.

Nazare afirmă, de asemenea, că Citibank şi JP Morgan au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieţei secundare interne a titlurilor de stat şi la promovarea României în faţa investitorilor internaţionali.

„Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investiţională şi am întărit prezenţa României pe pieţele externe”, susţine ministrul Finanţelor.

El anunţă că vizita continuă, având obiective strategice: consolidarea dialogului economic şi financiar cu Statele Unite, atragerea de investiţii pe termen lung şi deschiderea de noi căi de finanţare pentru dezvoltarea României.