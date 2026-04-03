România a obținut al 24-lea aviz favorabil din 25 necesare pentru aderarea la OCDE

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat vineri, 3 aprilie, că România a obținut al 24-lea aviz favorabil pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„România a primit Avizul formal al Comitetului pentru Investiții al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un semn clar de încredere al Organizației că țara noastră face pași importanți în armonizarea legislativă și a politicilor în domeniul investițiilor și al conduitei responsabile în afaceri și transmite un semnal puternic către investitorii internaționali și partenerii noștri de afaceri că pot avea încredere în noi”, transmite acesta.

Mircea Abrudean spune că avizul este un moment important în procesul de aderare la OCDE, deoarece arată că România s-a aliniat la standarde economice complexe, care influențează stabilitatea și performanța economiei.

Totodată, transmite un mesaj de apreciere pentru instituțiile și persoanele implicate în obținerea acestui rezultat.

La finalul lunii trecute, președintele Nicușor Dan declara că România a ajuns aproape la 80% din PIB-ul mediu al Uniunii Europene și că următorii pași ai țării vor fi aderarea la OCDE, adoptarea monedei Euro și dezvoltarea unei piețe energetice europene care să aducă venituri mai mari și companii mai competitive pentru cetățeni.

„Un obiectiv primordial pentru România este aderarea la OCDE în acest an. Suntem în grafic și acest lucru se datorează în mare măsură și colaborării între partidele politice.

Este o etichetă care va spune lumii că țara noastră are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări”, a explicat șeful statului.

OCDE este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial.

Este o platformă pentru a compara experiențele politice, pentru a căuta răspunsuri la probleme comune, pentru a identifica bunele practici și pentru a coordona politicile interne și internaționale ale membrilor săi. OCDE este un observator oficial al Națiunilor Unite.