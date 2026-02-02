search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rogobete spune că a fost amenințat, după ce a destructurat grupuri de interese din sănătate: „Nu mă impresionează. Sunt mai rezistent decât rezistența multora”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că a primit amenințări după ce a început să destructureze grupuri de interese din sistemul sanitar și că presiunile publice sau nepublice nu îl impresionează, subliniind că este „mai rezistent decât rezistența multora”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO gov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO gov.ro

„Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Mie mi se par normale, deci nu mi se pare nimic ieşit din comun, dacă cineva face presiune pe mine atunci când schimb ceva. Este firesc ca, atunci când schimbi o rutină sau când schimbi un act normativ care a fost gândit pentru un anumit interes... Nu mă impresionează şi să ştiţi că eu sunt mai rezistent decât rezistenţa multora”, a afirmat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Alexandru Rogobete a anunțat că bolnavii de diabet vor putea obține consumabile direct din farmacie, fără birocrație inutilă.

„Cum plimbăm noi oamenii cu diabet de la un cabinet la altul inutil? Ştim foarte clar că există anumite tratamente unde au nevoie de consumabile, de exemplu, pentru insulină. În loc să dăm posibilitatea pacienţilor să se ducă în farmacie, care e mult mai accesibilă, să îşi cumpere consumabilele de care au nevoie şi gratuit, oricum le dăm gratuit, nu, noi trimitem pacientul la medicul de familie, el fiind deja înregistrat în programul naţional, deci se ştie care e patologia respectivă, diabet. De acolo, se duce la unitatea sanitară, unde i se face internare de zi. Adică îl ţinem în faţa uşi o zi întreagă, câteva ore îl plimbăm de la un cabinet la altul şi aşa mai departe, ca la final să-i dăm consumabilele de care are nevoie, gratuit. Iertaţi-mă, dar nu mi se pare că asta este legislaţie care să ajute oamenii care au, de fapt, nevoie şi care au o problemă”, a declarat ministrul Sănătăţii. 

Oficialul a precizat că este în lucru deja o modificare.

„În două luni de zile, aprilie sper eu, pacienţii vor putea să îşi cumpere din farmacie consumabilele de care au nevoie, fără atâta birocraţie inutilă. Nu înţeleg care este rostul acestei birocraţii. Există multe altfel de exemple care sunt, repet, complet inutile, realizate de tot felul de oameni care nu cunosc realitatea din sistem, care n-au ieşit din birou”, a completat ministrul.

„De fapt, venim împotriva pacienţilor, cu aceste măsuri şi mi se pare complet aberant să le lăsăm în continuare doar pentru că au fost scrise de cineva la un moment dat, doar pentru că un anumit domn professor, dintr-o comisie de specialitate, s-a gândit el că aşa deţine controlul, doar că este absurd. Şi să ştiţi că am schimbat multe comisii de specialitate”, a mai spus ministrul Rogobete. 

El a fost întrebat dacă în ultimii ani sănătatea, care trebuia să fie în jurul pacientului, este mai mult în jurul medicului, el fiind cel care decide. „O să spun ceva mai grav decât atât. De multe ori, era în jurul grupurilor de interese din sănătate. O spun cu toată asumarea”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă mai sunt astăzi grupuri de interese, Alexandru Rogobete a răspuns: „Evident că sunt, pentru că ele nu dispar, ce s-a construit în 35 de ani”.


Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Cum a reacționat o turistă când a ajuns la hotelul deținut de Simona Halep. Femeia a găsit restaurantul închis
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amenzi usturătoare pentru românii care nu curăță zăpada. Cât riști să plătești în 2026
playtech.ro
image
Cine sunt milionarii sării folosite pentru deszăpezire: soția unui șef de port, un politician local și un acționar al unei firme fără angajați
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Este a treia oară în decurs de o lună
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”
click.ro
image
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea