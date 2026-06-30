Rogobete îl atacă pe Bolojan după descinderile DIICOT la azilele groazei din Bihor: „Unicul salvator al României”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat într-un comentariu pe Facebook ”bula virtuală” după descinderile DIICOT de la Bihor, la azilele grozei.

Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, constată că au apărut reacții după descinderile DIICOT de la azilele groazei din Bihor.

El pune aceste reacții pe seama faptului că premierul Ilie Bolojan este din Bihor și de aici o parte dintre susținători s-ar fi supărat pe anchetatori.

”Văd că este multă supărare în bula virtualǎ mesianică după descinderile DIICOT de la Bihor. Și mă întreb: de ce? Justiția nu trebuie să își facă datoria peste tot, indiferent despre ce județ este vorba? Stau și mǎ întreb, daca era în alt județ, atunci era "bine" și apǎreau imediat sute și sute de postǎri cu "șobolani"?

În iulie anul trecut, când eram ministrul Sănătății, în urma unui incident petrecut într-un spital din alt județ din sudul țării, am dispus trimiterea Inspecției Sanitare de Stat și a Corpului de Control al Ministerului Sănătății pentru verificări. În timpul acestor controale au apărut inclusiv legături cu pacienți transferați către centre din județul Bihor, administrate de persoana despre care se discută astăzi.

Am extins verificările în limitele competențelor Ministerului Sănătății. Evident, ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activități care nu țin direct de acordarea serviciilor medicale. Tocmai de aceea, împreună cu colegul meu, ministrul Muncii de la acea vreme, am organizat un control comun fiecare pe zona lui și în limitele de verificare posibile conform legislației. Fiecare instituție și-a exercitat atribuțiile legale, iar la final rapoartele Corpului de Control și ale Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General și DIICOT.

La aproape un an de la acele verificări, justiția își urmează cursul. Exact așa trebuie să funcționeze un stat de drept. Mă bucur că atunci am avut curajul să acționăm, chiar dacă eram la început de mandat. Mă bucur că am colaborat instituțional, fără calcule politice, iar astăzi oamenii care au fost victime pot spera că se face dreptate.

Mulțumesc jurnaliștilor care mi-au fost alǎturi în acea perioada și care niciodata nu s-au temut sa arate adevǎrul așa cum este el! Ceea ce nu înțeleg este de ce tocmai cei care până ieri cereau intervenția fermă a instituțiilor statului sunt astăzi atât de revoltați că acestea își fac treaba. De ce atâta supărare în această grupare virtuală care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României?”, scrie Rogobete pe Facebook.

Totodată, fostul ministru al Sănătății îi ia apărarea lui Nicușor Dan, lăudându-l că a făcut numiri bune la conducerile parchetelor și DIICOT.

”Mai mult, îmi amintesc foarte bine criticile lansate în momentul în care Președintele României a făcut numirile la conducerea parchetelor și a DIICOT. Atunci s-a spus că sunt numiri greșite, contestabile, politice. Astăzi vedem însă că instituțiile funcționează și își exercită atribuțiile. Asta înseamnă că justiția trebuie lăsată să își facă datoria, fără presiuni și fără dublu standard. Asta înseamnǎ cǎ atunci Președintele României a procedat corect! Dincolo de această anchetă, există o lecție importantă. România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile. Nevoile sunt mult mai mari decât capacitatea actuală a sistemului, iar aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Dacă există vinovați, ei trebuie să răspundă în fața legii, indiferent cine sunt și indiferent pe cine incomodează. Încrederea ne face bine și va duce România în luminǎ!”, conchide Rogobete.

O amplă operațiune DIICOT și DSU a fost în desfășurare în județul Bihor, unde procurorii au descins la 27 de adrese într-un dosar șocant de trafic de persoane și criminalitate organizată.

O rețea condusă, conform unor surse judiciare, de Viorel Pașca este acuzată că a exploatat în condiții inumane sute de persoane vulnerabile și ar fi ascuns decese pentru a încasa ilegal ajutoare financiare. Gravitatea situației a impus declanșarea unei misiuni masive de salvare: Departamentul pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 150 de ambulanțe și autospeciale pentru a evalua medical și a evacua de urgență victimele găsite în stare critică.