Sorin Grindeanu spune că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR l-a determinat pe Ilie Bolojan să se concentreze pe planurile de viitor şi alegerile din 2028. Liderul PSD face un apel şi îl cheamă pe premierului interimar la masa discuţiilor.

Sorin Grindeanu a declarat în cadrul „Interviurilor Adevărul” că PSD a observat o tentă electorală în mesajele lui Ilie Bolojan, dar că această strategie nu este una câştigătoare şi îl invită pe acesta la dialog.

„Faptul că noi am făcut această mişcare politică, cauzată de o realitate economică, a dezvăluit mai rapid acest plan al lui Ilie Bolojan, care a fost nevoit să intre în această campanie proprie prezidențială. Așa că de aici apelul meu: uită planurile astea. Ilie, ne-am prins, știm ce vrei să faci. Zic să ieși din campania asta prezidențială și să vezi să lași mai jos tensiunea publică și să găsim o soluție cu toții, că se poate în România și fără tine prim-ministru.”

Acesta a mai precizat că nu are o relaţie proastă cu Ilie Bolojan dar pe cei doi nu îi leagă o relaţie de prietenie.

„Eu n-am avut o relație personală proastă cu Ilie Bolojan, nu am nici acum. Eu vorbesc de chestiunile politice. Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Eu ți-am spus: când am o relație proastă personală, nici cu unul, nici cu altul, și cred că nici domniile lor cu mine. Eu vorbesc de un management prost ca prim-ministru. Eu vorbesc de un Guvern și politicile economice, și asta ne-a dus la această situație. Eu îmi doresc, așa cum am spus, și așa vreau să fie înțeles acest apel al meu, dumneata să ieși din această campanie electorală cu patru ani înainte de alegeri și să intrăm într-o zonă de dialog și să găsim o soluție. Asta e ceea ce-mi doresc, dacă se poate, că nu e nimic obligatoriu aici. Nu se poate, asta-i viața. Să vedem ce soluții o să fie.”

Despre sondajele interne Sorin Grindeanu spune că PSD nu are motive de îngrijorare pentru că acestea arată un trend în creştere pentru partid.

„Noi suntem, în acest moment, peste scorul pe care l-am avut la alegerile parlamentare din 2024. Noi atunci, la 1 decembrie, am avut, cred, 22%. În acest moment, pe trei din trei sondaje, avem peste — 24%, 24,5%, pe acolo.

Eu vă spun că asta arată o poză de moment. Poate să arate un trend, dacă ceea ce faci este corect și crește.”

Interviul integral poate fi urmărit mai jos.