Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Tudorel Toader crede că CCR va respinge sesizarea lui Grindeanu în cazul programului SAFE: „Nu există conflict constituțional”

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Tudorel Toader, susține că sesizarea depusă de Sorin Grindeanu privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern are șanse reduse să fie admisă de CCR.

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader. FOTO: Arhivă
În schimb, Tudorel Toader consideră că sesizarea formulată de Avocatul Poporului împotriva ordonanței de urgență privind investițiile din apărare ar putea fi acceptată, deoarece Guvernul interimar nu avea competența constituțională de a adopta o astfel de măsură după demiterea prin moțiune de cenzură.

Toader: „Nu există un conflict juridic de natură constituțională”

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a atacat la Curtea Constituțională (CCR) ultima ordonantă de urgență a Guvernului Bolojan (OUG 38/2026), act normativ care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei. Grindeanu afirmă că Executivul a emis ordonanța „fără a ține seama de efectul moțiunii de cenzură”, deși, potrivit Constituției, un guvern demis poate realiza doar acte de administrare curentă.  

Tudorel Toader a explicat la Antena3 că, în opinia sa, situația nu întrunește condițiile unui conflict juridic de natură constituțională.

„Conflictele juridice de natură constituțională sunt de două feluri: negative și pozitive. Negative, atunci când două autorități refuză să își exercite competențele. Pozitive, atunci când una dintre autorități își arogă atribuțiile celeilalte. (...)Eu cred că nu este un conflict. De ce? Pentru că ar fi un conflict pozitiv, că Guvernul a intrat în competența legiuitorului. Dar legiuitorul poate să legifereze. Vine ordonanța și o pică mâine”, a declarat Tudorel Toader, pentru sursa citată mai sus.

Acesta a susținut că, deși Guvernul „categoric n-avea dreptul să dea ordonanța”, Parlamentul nu a fost împiedicat să legifereze în domeniul respectiv.

„Legiuitorul poate să legifereze în continuare. Parlamentul poate respinge ordonanța foarte repede”, a explicat Toader.

Sesizarea Avocatului Poporului, considerată întemeiată

Fostul ministru al Justiției a subliniat că problema reală este cea ridicată de Avocatul Poporului, care a atacat ordonanța pe fond, invocând lipsa competenței Guvernului interimar de a emite ordonanțe de urgență.

„Guvernul n-avea capacitate juridică deplină, printre altele capacitatea de a adopta ordonanțe de urgență”, a spus Tudorel Toader. 

Potrivit acestuia, dacă CCR va admite sesizarea de neconstituționalitate, judecătorii pot decide inclusiv anularea efectelor juridice produse deja de ordonanță.

„Când Curtea declară o ordonanță neconstituțională, poate spune și ce se întâmplă cu efectele juridice pe care aceasta le-a produs”, a precizat fostul președinte al CCR.

