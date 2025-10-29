Rectorul SNSPA avertizează că „luna de miere s-a încheiat” pentru puterea de la București: „Este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția asupra provocărilor mari cu care se confruntă România după alegerile parlamentare și prezidențiale.

„Luna de miere s-a încheiat. Perioada de grație pentru cei care au preluat puterea în România, după alegerile parlamentare și apoi cele prezidențiale, pare să se fi sfârșit. Încep să se acumuleze dosare grele, pentru care nu există, deocamdată, soluții credibile”, a scris Pricopie pe Facebook, enumerând principalele probleme: poziția României în noul dispozitiv geopolitic euro-atlantic, relația cu Statele Unite într-un context de reașezare globală a priorităților americane, termene depășite în relația cu Bruxelles și consecințele financiare asociate, precum și dificultățile bugetare, inflația și tensiunile cu diverse categorii sociale – profesori, magistrați și administrația publică.

Rectorul SNSPA mai subliniază și tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și incapacitatea statului de a contracara asaltul politicienilor pro-ruși, dar și efectele deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară din România, care marchează „începutul unei etape noi în arhitectura de securitate regională.”

Pricopie avertizează că, deși unii au crezut că pericolul rusesc a trecut, „Rusia lucrează în continuare, exploatând și amplificând fiecare subiect intern prin mijloacele specifice războiului hibrid: dezinformare, manipulare, infiltrare și erodare a încrederii publice”.

El critică lipsa de gândire strategică a politicienilor români, care reacționează „la zi” și improvizează în loc să planifice pe termen lung. „Și, astfel, ajungem – încet, dar sigur – să fim pe nicăieri”, spune Pricopie.

În final, rectorul SNSPA atrage atenția asupra campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, descrisă drept „un teren fertil pentru conflicte, vanități și experimente politice riscante, fără minime măsuri de precauție – precum discuții, negocieri și, eventual, un compromis în interesul românilor, nu doar al bucureștenilor”, și încheie: „Cred că este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare.”