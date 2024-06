Posibilă confruntare între Dominic Fritz și Elena Lasconi pentru șefia USR, pe „cadavrul politic” al lui Cătălin Drulă

Primarul reales al Timișoarei și primărița orașului Câmpulung, și ea realeasă, ar putea fi doi dintre membrii USR care intră în cursa pentru președinția USR, după demisia președintelui Cătălin Drulă.

Președintele USR Cătălin Drulă a anunțat, luni, 10 iunie 2024, că demisionează din funcție, după un scor „sub așteptări” obținut de USR la alegerile locale și alegerile europarlamentare 2024. L-a nominalizat chiar pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, drept persoana care ar putea prelua conducerea formațiunii politice.

Primarul reales al Timișoarei a afirmat, la rândul său, luni, într-o conferință de presă, că își asumă o candidatură pentru președinția USR.

„O să îmi asum o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres. Voi propune un nou birou naţional, o nouă conducere colectivă a acestui partid, cu mine ca preşedinte, şi dacă voi primi susţinerea pentru această misiune grea, dar frumoasă, o voi accepta”, a declarat Fritz, citat de Agerpres.

Elena Lasconi, care și ea a fost realeasă în fruntea orașului Câmpulung, și chiar cu un scor zdrobitor, de aproape 70%, a declarat la rândul său, într-o intervenție telefonică în direct la Antena 3 CNN, că nu exclude o candidatură pentru șefia partidului.

„Încă nu m-am gândit la asta. Haideți să lăsăm să treacă ziua asta și să tragem o linie, să vedem și rezultatele, exact, pentru că, din punctul meu de vedere, până acum, e un dezastru, (...) dar o să decid ce o să fac. E important să facem bine. Nu exclud nimic, dar încă nu am luat o decizie”, a spus Lasconi.

Întrebată dacă are în intenție să candideze la conducerea partidului și în perspectiva unei candidaturi la alegerile prezidențiale 2024, Lasconi a evitat din nou un răspuns ferm.

„Vreau să treacă această zi, să respir puțin și să mă gândesc. Să decantez absolut totul și mâine voi lua o decizie”, a spus Lasconi, menționând în schimb că nu intră în competiții pe care să le piardă. Moderatoarea a continuat, întrebând-o pe Elena Lasconi dacă se vede în postura de candidat la Președinția României și dacă își dorește, iar răspunsul a fost, din nou, unul evaziv.

„Vă zic mâine, nu știu. Eu nu mă trezec dimineața să mă uit în oglindă și să zic – Doamne, ce președinte superb sunt! - Nu am trăiri de genul acesta. Eu am intrat, am zis că vreau să fac lucruri concrete, să încerc să schimb România, bucățica asta de Românie care se numește Câmpulung. Dacă pot s-o schimb în bine, înseamnă că am făcut o treabă bună”, a mai spus Lasconi.

Elena Lasconi, cea care s-a exprimat dur, luni, 10 iunie 2024, cu privire la rezultatele obținute de USR, a apreciat în schimb că Dominic Fritz are calitățile necesare pentru a conduce un partid, pentru că a dovedit în timpul mandatului.

Dominic Fritz nu ar putea fi, în schimb, candidatul fomațiunii la alegerile prezidențiale din toamnă, pentru că nu are cetățenia română.