Nicușor Dan, despre posibilitatea de a candida la prezidențiale: „Am început nişte lucruri, ştiu ce e de făcut aici”

Reales la cârma Primăriei Capitalei, conform datelor parțiale, Nicușor Dan a transmis luni că nu are de gând să se înscrie în rândurile vreunei formațiuni politice, cu toate că s-a bucurat de sprijinul oferit de Alianța Dreapta Unită (USR + PMP + Forța Dreptei), conform Digi24.

„Nu, faptul că am fost independent m-a ajutat în aceşti trei ani şi jumătate în a discuta cu trei partide care m-au susţinut, acum vor fi mai multe şi intenţia mea este să rămân independent”, a declarat Nicuşor Dan, după ce a fost întrebat de sursa citată dacă are de gând să se alăture unei formațiuni politice.

Ba mai mult, edilul a precizat și că activitatea pe care o desfășoară în cadrul Primăriei Muncipiului București este „intensă” și că nu poate aloca timp politicii de partid.

Referitor la posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale programate în toamnă, el a afirmat că nu se gândește la o asemenea candidatură.

„Nu, am spus asta de mai multe ori. Am primit un mandat pentru bucureșteni și pentru București. Am început nişte lucruri, ştiu ce e de făcut aici”, a mărturisit Nicușor Dan.

Potrivit rezultatelor parțiale, Nicuşor Dan a câştigat un nou mandat, cu 46,88% din voturi (262.349), după numărarea voturilor din 1.021 de secţii. Duminică seara, 9 iunie, conform exit-poll-ului realizat de Avangard la închiderea urnelor, acesta a fost creditat cu 44% din voturile electoratului.

Edilul a sărbătorit duminică seara, în stradă, obținerea unui nou mandat.

Amintim faptul că cetățenii României cu drept de vot au ales duminică, 9 iunie, autoritățile locale: primarul general al Capitalei, preşedinţii de consilii judeţene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ai consiliilor judeţene, primarii localităţilor/ primarii de sectoare ale Capitalei, precum şi membrii în consiliile locale ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, cât și reprezentanţii în viitorul Legislativ European.

Secțiile de votare au fost deschise de la 7:00 la 22:00 pentru alegerile locale și europarlamentare din acest an.