EXCLUSIV Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Elena Lasconi iese la atac: „E dezastruos. Liderii USR ar trebui să facă un pas în spate”

Realeasă primar la Câmpulung cu un procent zdrobitor, de peste 69%, Elena Lasconi (USR) a criticat dur rezultatele slabe ale USR la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Pentru alegerile europarlamentare din acest an, USR a format împreună cu Forța Dreptei și PMP Alianța Dreapta Unită, însă rezultatele au fost dezamăgitoare, procentul obținut după exit poll-uri fiind de doar 11%. Ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate comparativ cu alegerile europarlamentare din mai 2019, atunci când USR, în alianță cu PLUS, a obținut peste 22% dintre voturile românilor.

Iar Elena Lasconi, unul dintre cei mai activi lideri din USR, a criticat dur rezultatul USR la alegerile europarlamentare 2024.

„Rezultatul Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare din acest an este unul dezastruos. Un procent de 20% era unul rezonabil. USR trebuia să fie mai puternic după 2019, când a avut un scor foarte bun în alianță cu PLUS. Iar un USR care să facă 11% cu Forța Dreptei și PMP, din punctul meu de vedere este dezastruos. Ce se întâmplă nu e bine deloc. Aici nu e loc de orgolii, trebuie să te gândești ce să faci ca să câștigi. Suntem singura alternativă de dreapta din România. Pentru că PNL nu mai există, PNL este brelocul PSD, e foarte clar. PNL e doar o organizație ce folosește un brand. Este foarte clar că e o problemă la nivelul conducerii USR. Când vom fi o radiografie foarte clară a rezultatelor de la aceste alegeri europarlamentare, liderii USR ar trebui să facă un pas în spate. Eu voi continua în USR, eu cred în valorile USR, întotdeauna am spus asta. Partidul îl fac oamenii, dar nu oameni care să fie plini de orgolii”, a declarat Elena Lasconi în exclusivitate pentru ”Adevărul”.

La alegerile locale din 9 iunie, Elena Lasconi a câștigat cu un procent zdrobitor un al doilea mandat de primar la Câmpulung Muscel, obținând peste 69% dintre voturi, cel mai bun scor al unui primar USR într-un oraș din România. Prezența la vot la alegerile locale la Câmpulung a fost de 47,91% în cele 26 de secții de votare, fiind prezenți 13.503 dintre cei 28.183 alegători înscriși pe liste.