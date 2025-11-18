Reacția uluitoare a unui senator SOS la acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta”

Senatorul acuzat săptămâna trecută de furtul unui ghiozdan dintr-un hotel din Piatra Neamț spune că este nevinovat. „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm până la nivelul de a fura ghiozdanul unui elev...”, a precizat un alt senator S.O.S.

Un incident neobișnuit a avut loc săptămâna trecută în Piatra Neamț, când senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele S.O.S. România, a fost acuzat că ar fi sustras rucsacul unui bărbat dintr-un hotel. Parlamentarul susține însă că totul a fost o confuzie și că nu a avut intenția de a fura.

„A fost o confuzie, dragi colegi. Nu mi-am însușit un bun care nu-mi aparține. Am încercat să ajut un coleg cu probleme locomotorii. Nu am niciun fel de vină”, a declarat Paul Gheorghe, senator neafiliat.

Pe de altă parte, Dumitru Manea, senator neafiliat (SOS RO) susține că a fost o întâmplare gen «Nea Mărin miliardar».

„Domnul senator Paul Gheorghe a crezut că e rucsacul meu. Eu am crezut că e rucsacul lui. Și n-a mai zis nimic. Am descoperit că era al unui elev. Avea rechizite, niște mărunțișuri, o tabletă și 1.500 de lei. Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm până la nivelul de a fura ghiozdanul unui elev...”, a spus Manea, potrivit Digi 24.

Senatorul Paul Gheorghe, ales inițial pe listele SOS România și în prezent membru al partidului „Dreptate și Frăție” al lui Luis Lazarus, este cercetat de poliție după ce a sustras un rucsac dintr-un hotel din Piatra Neamț. Parlamentarul a declarat că a luat bunul altcuiva din greșeală.

„Polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani. După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana numitului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului cu care acesta se deplasa. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în care se continuă cercetările”, a transmis Poliția într-un comunicat oficial.