Reacția lui Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Negoiță la Sector 3, după ce notele la BAC au devenit subiect de presă

După ce notele sale de la bacalaureat au fost readuse în discuție de presă, Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3 care a preluat atribuţiile de primar ale lui Robert Negoiţă, a reacționat public, atrăgând atenția asupra modului în care este reflectată activitatea sa.

După ce a preluat atribuțiile primarului Robert Negoiță, aflat sub control judiciar, Adrian Cocoș îşi manifestă public nemulţumirea pentru faptul că, în ultimele zile, atenția presei s-a concentrat mai mult pe rezultatele sale de la bacalaureat, decât pe munca sa ca viceprimar, în contextul în care site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit că politicianul a obţinut nota 2,70 la matematică la examenul de maturitate.

Printr-o postare distribuită sâmbătă, 7 februarie, pe Facebook, Adrian Cocoș punctează că subiectul este depășit și nu reflectă parcursul său profesional.

„Au reapărut aceleași articole despre mine. Nu despre ce fac azi, nu despre munca mea din ultimul an, ci despre un episod din adolescență. Atât. Mi-am terminat studiile la timp, făcute la zi. Am muncit în paralel și mi-am construit drumul pas cu pas”, a scris el.

Potrivit aceluiaşi site, viceprimarul, cu atribuţii de primar acum, şi-a luat în cele din urmă bacalaureatul, și-a continuat studiile la Universitatea Artifex din Capitală, la specializarea Management, și a fost consilier local, administrator la o firmă IT din Sectorul 3 și angajat și acționar în mai multe companii din domeniul comercializării de haine de firmă.

„Nu sunt perfect și nu am spus niciodată că aș fi. Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe.

Dacă, după un an ca viceprimar, acesta este singurul aspect negativ despre care se poate scrie, scos dintr-un context vechi, înseamnă că activitatea mea de azi nu oferă motive reale de critică.

Aceasta este singura dată când vorbesc despre acest subiect «senzațional». De aici înainte, răspunsul meu va fi munca de zi cu zi”, şi-a încheiat Adrian Cocoș postarea.