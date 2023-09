Raluca Turcan, despre comasarea instituțiilor de cultură: „Am obținut ca termen 1 ianuarie 2025”

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat sâmbătă că termenul de finalizare a comasării unor instituţii de cultură este 1 ianuarie 2025.

„Am obţinut ca termen 1 ianuarie 2025, pentru că din perspectiva instituţiilor de cultură mi s-ar părea o crimă să intru cu un şablon pe care îl pun autorităţile locale în domeniul Culturii. Vorbesc acum doar de domeniul instituţiilor din cultură. Aceste comasări să le facem până la 1 ianuarie 2025. (...) Dacă este să punem întrebarea ce economii se pot face cu aceste comasări, răspunsul este 'nişte economii ridicole'. Preocuparea mea este ca, dacă ajung să facem comasări în domeniul cultural, acestea să apropie instituţiile culturale de public şi să crească accesul la cultură", a declarat Raluca Turcan, într-o emisiune la Digi24.

Ea a susţinut că, dat fiind că există instituţii de cultură în subordinea Ministerului Culturii şi alte sute în subordinea autorităţilor locale, „cine îşi imaginează că poţi să comasezi astfel încât să nu ataci şi să destructurezi cultura naţională până la 1 ianuarie 2024 bate câmpii". „Să fie foarte limpede. Cine îşi poate imagina că sute de biblioteci sau teatre pot fi rearanjate în sistemul cultural românesc mai aproape de oameni în trei luni de zile?", a spus Turcan.

Raluca Turcan a precizat că propunerile de comasare ar veni de la funcţionari, de la echipe tehnice care „nu înţeleg toate specificităţile anumitor instituţii", ca de pildă existenţa unor instituţii de cultură rezultate prin donaţie sau prin acte normative ale Parlamentului, sau care au un caracter unic într-un context etnic.

„Sunt aceste specificităţi pe care eu sunt datoare să le apăr", a afirmat oficialul guvernamental. Ministrul Culturii a mai anunţat că a reuşit, în dialogul cu ministrul Finanţelor şi cu premierul, să elimine acea referire legată de finanţarea instituţiilor de cultură în subordinea autorităţilor locale, care era limitată iniţial la un procent în funcţie de veniturile proprii.

„În legătură cu subiectul comasare instituţii de cultură, dacă există un număr de angajaţi sub 50, aici am reuşit să introducem o excepţie. Instituţiile de cultură care sunt înfiinţate prin legi de către Parlament sau care funcţionează pe bază de donaţii, sau susţin identitatea naţională să fie exceptate de la comasare, iar dacă mai sunt situaţii în care e nevoie să se intervină să putem să facem pe bază de memorandum. Acestea sunt preocupările cele mai mari şi de asemenea mai era o îngrijorare legată de soarta Direcţiilor de Cultură pe care şi dumneavoastră aţi dezbătut-o în spaţiul public şi aici am reuşit, şi sper că aşa va rămâne în proiectul final, să se facă regionalizarea Direcţiilor de Cultură Judeţene pe modelul direcţiilor fiscale, astfel încât ele să nu ajungă la autorităţile locale, să poată să şi îndeplinească principala misiune de avizator pe proiecte de investiţii", a arătat ministrul Culturii.