search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, parlamentarii din județul Bihor oferă o imagine fragmentată a scenei politice: de la refuzul social-democraților de a-și exprima public poziția, până la convingerea opoziției că Executivul va cădea.

Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. FOTO: Facebook
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. FOTO: Facebook

Potrivit informațiilor publicate de Bihoreanul, aleșii PSD din județ evită să își clarifice opțiunea de vot, în timp ce reprezentanții celorlalte partide își exprimă, cu rezerve sau fermitate, pozițiile.

PSD evită să își exprime public poziția

Singurul senator PSD de Bihor, Aurel Mohan, nu a răspuns solicitărilor de a-și face publică poziția, deși a semnat moțiunea. De altfel, ultima sa reacție datează din 20 aprilie, când afirma: „Votul de astăzi a fost un vot pentru oameni, pentru siguranța și protecția cetățenilor care resimt zilnic presiunea economică”.

Nici deputata Corina Ene nu a mai avut intervenții publice recente, după ce declara anterior că „PSD nu mai poate continua într-o guvernare condusă de Ilie Bolojan”.

UDMR: „Nu votăm niciodată împotriva propriului guvern”

Deputatul UDMR Szabó Ödön a exclus susținerea moțiunii, invocând apartenența partidului la guvernare: „Noi nu am votat, nu votăm și nu vom vota niciodată o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care facem parte. Cum să votezi împotriva unui guvern în care ai miniștri? Acesta este un enunț pe care inclusiv analfabeții funcțional îl pot înțelege”.

În privința șanselor moțiunii, acesta a punctat: „Dacă cei care au semnat votează, trece. Este foarte simplu”.

SOS și indecizia votului

Deputatul SOS Vlad Andrei Vidra a declarat că partidul nu a luat încă o decizie finală: „Noi, fiind partid de opoziție, nu putem să susținem nici PNL, nu putem să susținem nici PSD. (...) Nu ne-am hotărât încă clar pe ce variantă vom merge, dar probabil că mâine veți vedea mai exact”.

Acesta a adăugat că nu susține măsurile luate de actualul premier: „nu prea sunt de acord cu măsurile pe care dl Bolojan le-a luat de când e la București”.

AUR: „Moțiunea va trece”

Deputatul AUR Mihai Neamțu se declară convins că Executivul va fi demis.

„Cei care au semnat vor vota. Moțiunea va trece”, a afirmat acesta.

PNL, între susținere și emoții

De partea cealaltă, liberalii din Bihor susțin Guvernul, dar admit că rezultatul votului rămâne incert.

Deputatul Călin Gal afirmă că strategia partidului este încă în discuție: „În principiu, cred că vom fi prezenți în sală, dar nu votăm. Știți că astea sunt niște tehnici de vot pentru siguranță”.

Senatorul Gheorghe Bota consideră că negocierile ar fi trebuit duse direct de premier: „Cred că premierul ar fi trebuit să negocieze cu ei. (...) Eu nu m-aș da pe mâna negociatorilor, nu știu ce putere de convingere au...”.

Totodată, liberalii admit că scenariile post-moțiune sunt deschise.

„Orice este posibil în momentul de față”, a spus Călin Gal, sugerând că inclusiv în interiorul PNL pot exista tensiuni.

În schimb, deputatul Dumitru Țiplea respinge ideea unei schimbări la vârful partidului. 

„Deocamdată, avem o conducere care este susținută în unanimitate, nu s-a pus problema debarcării”, a spus Țiplea. 

În ansamblu, pozițiile divergente ale parlamentarilor din Bihor reflectă tensiunile și incertitudinea de la nivel național. În timp ce opoziția mizează pe adoptarea moțiunii, iar coaliția încearcă să-și mențină unitatea, rezultatul votului rămâne deschis până în ultimul moment.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
stirileprotv.ro
image
Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Calendarul votului și ultimele strategii ale partidelor
gandul.ro
image
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
mediafax.ro
image
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o vedetă TV
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
cancan.ro
image
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Croaziera transformată în alertă medicală: Ce este hantavirusul, responsabil de trei decese
playtech.ro
image
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
image
Efectul de domino al moțiunii de cenzură. Ce capete pică ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule
romaniatv.net
image
Radu Miruță a descoperit camera ilegalităților din Ministerul Transporturilor: Aproape 40% dintre camioanele din România circulă ilegal! TIR-uri de 123 de tone pe A2
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Cum poți avea un gazon mai frumos ca oricând în trei pași simpli: „Iarba ta nu a arătat niciodată mai bine”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Spectacol total la Met Gala 2026! Starurile care au atras toate privirile la cea mai controversată ediție a evenimentului

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață