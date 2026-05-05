Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL

Înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, parlamentarii din județul Bihor oferă o imagine fragmentată a scenei politice: de la refuzul social-democraților de a-și exprima public poziția, până la convingerea opoziției că Executivul va cădea.

Potrivit informațiilor publicate de Bihoreanul, aleșii PSD din județ evită să își clarifice opțiunea de vot, în timp ce reprezentanții celorlalte partide își exprimă, cu rezerve sau fermitate, pozițiile.

PSD evită să își exprime public poziția

Singurul senator PSD de Bihor, Aurel Mohan, nu a răspuns solicitărilor de a-și face publică poziția, deși a semnat moțiunea. De altfel, ultima sa reacție datează din 20 aprilie, când afirma: „Votul de astăzi a fost un vot pentru oameni, pentru siguranța și protecția cetățenilor care resimt zilnic presiunea economică”.

Nici deputata Corina Ene nu a mai avut intervenții publice recente, după ce declara anterior că „PSD nu mai poate continua într-o guvernare condusă de Ilie Bolojan”.

UDMR: „Nu votăm niciodată împotriva propriului guvern”

Deputatul UDMR Szabó Ödön a exclus susținerea moțiunii, invocând apartenența partidului la guvernare: „Noi nu am votat, nu votăm și nu vom vota niciodată o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care facem parte. Cum să votezi împotriva unui guvern în care ai miniștri? Acesta este un enunț pe care inclusiv analfabeții funcțional îl pot înțelege”.

În privința șanselor moțiunii, acesta a punctat: „Dacă cei care au semnat votează, trece. Este foarte simplu”.

SOS și indecizia votului

Deputatul SOS Vlad Andrei Vidra a declarat că partidul nu a luat încă o decizie finală: „Noi, fiind partid de opoziție, nu putem să susținem nici PNL, nu putem să susținem nici PSD. (...) Nu ne-am hotărât încă clar pe ce variantă vom merge, dar probabil că mâine veți vedea mai exact”.

Acesta a adăugat că nu susține măsurile luate de actualul premier: „nu prea sunt de acord cu măsurile pe care dl Bolojan le-a luat de când e la București”.

AUR: „Moțiunea va trece”

Deputatul AUR Mihai Neamțu se declară convins că Executivul va fi demis.

„Cei care au semnat vor vota. Moțiunea va trece”, a afirmat acesta.

PNL, între susținere și emoții

De partea cealaltă, liberalii din Bihor susțin Guvernul, dar admit că rezultatul votului rămâne incert.

Deputatul Călin Gal afirmă că strategia partidului este încă în discuție: „În principiu, cred că vom fi prezenți în sală, dar nu votăm. Știți că astea sunt niște tehnici de vot pentru siguranță”.

Senatorul Gheorghe Bota consideră că negocierile ar fi trebuit duse direct de premier: „Cred că premierul ar fi trebuit să negocieze cu ei. (...) Eu nu m-aș da pe mâna negociatorilor, nu știu ce putere de convingere au...”.

Totodată, liberalii admit că scenariile post-moțiune sunt deschise.

„Orice este posibil în momentul de față”, a spus Călin Gal, sugerând că inclusiv în interiorul PNL pot exista tensiuni.

În schimb, deputatul Dumitru Țiplea respinge ideea unei schimbări la vârful partidului.

„Deocamdată, avem o conducere care este susținută în unanimitate, nu s-a pus problema debarcării”, a spus Țiplea.

În ansamblu, pozițiile divergente ale parlamentarilor din Bihor reflectă tensiunile și incertitudinea de la nivel național. În timp ce opoziția mizează pe adoptarea moțiunii, iar coaliția încearcă să-și mențină unitatea, rezultatul votului rămâne deschis până în ultimul moment.