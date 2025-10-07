Raluca Turcan critică tăcerea liberalilor în fața atacurilor PSD: „Coaliția își sabotează propriul premier”

Raluca Turcan a reacționat pe Facebook la atacurile venite din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan și a atras atenția asupra lipsei de apărare din partea colegilor din PNL.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, a scris Turcan.

Fostul ministru a subliniat că, indiferent dacă se este sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan, acesta este „singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puține) și cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”. Turcan a amintit că situația actuală a fost influențată de măsuri populiste și nesustenabile promovate anterior de PSD și a sugerat că, într-o postare viitoare, ar putea fi menționate persoanele responsabile „cu nume și prenume”.

În încheiere, Raluca Turcan a lansat o întrebare retorică adresată colegilor săi: „Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu servește României.”