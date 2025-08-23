Radu Oprea: USR-iștii au trimis 1.000 de CV pentru conducerea companiilor de stat

Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat sâmbătă că membrii USR au depus 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat și că asta contravine regulilor impuse de OCDE pentru respectarea regulilor guvernanței corporative.

„România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate "principiile" clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții.

Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă”, a scris Radu Oprea pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a amintit că spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii.

Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat.

„Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul USR-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor.

Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu "diplomă" de la USR. Acest lucru de altfel a început.

Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. Această lege s-a născut din dialogul cu CE și OCDE, iar OCDE a fost consultantul României printr-o achiziție făcută direct la Bruxelles de către Comisie. Există documentat tot acest dialog, cu toți pașii prin care s-a născut AMEPIP și Legea. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, a adăugat Oprea.

Amintim că Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat măsurile concrete pe care le-a luat după ce a descoperit nereguli grave în procedurile de selecție a conducerilor a șase companii de stat și a precizat că că a trimis Secretariatului General al Guvernului o serie de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal în baza căruia se fac aceste selecții, astfel încât abuzuri precum cele constatate acum să nu se mai poată repeta.

După ce Corpul de control al ministrului a verificat șase companii de stat – IOR SA, IAR SA, Avioane Craiova, Șantierul Naval 2 Mai SA, Iprochim SA și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” SA, s-a constatat că toate procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație au fost viciate.

„Au fost viciate printr-o procedură construită timp de 8 ani de zile, prin care angajați ai Ministerului și-au arătat competența doar în interes personal, timp în care au fost călcate în picioare interesele acestor companii de stat. Am descoperit ordine ilegale, numiri și acte administrative făcute în mod intenționat în baza unor legi expirate, tocmai pentru a implanta niște oameni și a sări eventuale piedici”, a declarat Radu Miruță.