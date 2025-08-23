search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Radu Oprea: USR-iștii au trimis 1.000 de CV pentru conducerea companiilor de stat

0
0
Publicat:

Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat sâmbătă că membrii USR au depus 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat și că asta contravine regulilor impuse de OCDE pentru respectarea regulilor guvernanței corporative.

Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea
Radu Oprea: USR-iștii au trimis 1.000 de CV pentru conducerea companiilor de stat. Foto Mediafax

„România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR.  600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate "principiile" clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții.

Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă”, a scris Radu Oprea pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a amintit că spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii.

Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat.

„Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul USR-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor.

Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu "diplomă" de la USR. Acest lucru de altfel a început.

Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. Această lege s-a născut din dialogul cu CE și OCDE, iar OCDE a fost consultantul României printr-o achiziție făcută direct la Bruxelles de către Comisie. Există documentat tot acest dialog, cu toți pașii prin care s-a născut AMEPIP și Legea. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, a adăugat Oprea.

Amintim că Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat măsurile concrete pe care le-a luat după ce a descoperit nereguli grave în procedurile de selecție a conducerilor a șase companii de stat și a precizat că că a trimis Secretariatului General al Guvernului o serie de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal în baza căruia se fac aceste selecții, astfel încât abuzuri precum cele constatate acum să nu se mai poată repeta.

După ce Corpul de control al ministrului a verificat șase companii de stat – IOR SA, IAR SA, Avioane Craiova, Șantierul Naval 2 Mai SA, Iprochim SA și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” SA, s-a constatat că toate procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație au fost viciate.

„Au fost viciate printr-o procedură construită timp de 8 ani de zile, prin care angajați ai Ministerului și-au arătat competența doar în interes personal, timp în care au fost călcate în picioare interesele acestor companii de stat. Am descoperit ordine ilegale, numiri și acte administrative făcute în mod intenționat în baza unor legi expirate, tocmai pentru a implanta niște oameni și a sări eventuale piedici”, a declarat Radu Miruță.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Vacanță de coșmar pentru o turistă în Europa. Cât a ajuns să plătească pentru un banal drum cu taxiul
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Răfuiala amânată a României - Ce perspective are ”bolnavul Europei”
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!