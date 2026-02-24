Ministrul Apărării Radu Miruță, mesaj la 4 ani de război: „Problemele României nu sunt vina Ucrainei”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj public marți, 24 februarie, la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, vorbind despre schimbările produse în societatea românească și despre efectele propagandei.

„Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa, ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră. În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat. Am arătat solidaritate. Am fost oameni”, a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, solidaritatea de la începutul conflictului s-a transformat, în timp, în tensiuni și dezinformare.

„Azi, acea solidaritate s-a transformat în suspiciune, ceartă și manipulare. Ni se spune că avem drumuri proaste, școli slabe și spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Avem exact țara pe care am construit-o noi în 36 de ani de democrație. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a vorbit și despre impactul propagandei în societate.

„E trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familiile. E trist că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea. Realitatea este simplă: la doi pași de noi se moare. Oameni nevinovați își pierd casele, familiile, viitorul, totul din ambiția unui regim agresiv. Asta nu e opinie. E fapt”, a transmis acesta.

În încheiere, oficialul a punctat: „Istoria nu va ține minte zgomotul, manipularea sau frica. Va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă. Și asta face diferența între un popor mic și unul mare.”