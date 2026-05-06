Miercuri, 6 Mai 2026
PSD singur la guvernare. Norocosul! Cu o majoritate de 281 parlamentari. Lacom! Dar fără bani de pensii şi salarii!

PNL şi USR au decis să stea în opoziţie. AUR nu este admis la guvernare de către preşedintele Nicușor Dan şi de către UE. Rămâne ca PSD să formeze singur guvernul, având şi o majoritate confortabilă în parlament de 281 de voturi, cei care au dat jos guvernul Bolojan.

Ştiu că urmează o perioadă grea, în care România şi românii riscă să piardă sute de miliarde de lei prin poziţia pe care o vom avea în pieţele internaţionale de credit. M-au convins că este mai bine aşa cei 281 de parlamentari care au votat moţiunea de cenzură ca pe centură. Fără să înţeleagă situaţia economică şi fiscal-bugetară a României, contextul economic, geo-politic şi de securitate internaţional, şi un lucru simplu: nu poţi să cheltui ce nu ai. Sau poate au fost plătiţi cu bani grei, posibil de le Moscova? Nu ştiu, nu am dovezi!

Au crezut că drumul ales de guvernul Bolojan este prost, duce la recesiune, concedieri, reducerea consumului şi tot ce scrie în moţiunea de cenzură. Cum n-au prezentat alternativa, să vină la guvernare şi să demonstreze că au dreptate, că pot duce România pe un alt drum, mai bun.

Dar să ţină cont de contextul european şi internaţional. Cursul leu/euro poate exploda spre 6 lei/euro sau chiar mai mult. Costurile dobânzilor se vor ridica cu 1-2 puncte. Agenţiile de rating vor duce România în „junk”, pentru că oricum suntem pe treapta imediat superioară, dar cu perspectivă negativă. O parte din pensii şi salarii bugetare vin din împrumuturi, aşa că guvernul PSD nu ştiu de unde va scoate banii necesari. Vom trece prin purgatoriu şi vom călători pe drumul Damascului. Era necesară această perioadă, dacă 281 de parlamentari nu înţeleg nimic  din ce se întâmplă în lume şi României. Şi avem şi 35-40% dintre alegători care ar vota cu AUR. Foarte bine, au acum ocazia să vadă de ce este în stare AUR şi George Simion, susţinători ai guvernului PSD.

Să vadă şi ei cum PSD şi AUR vor da afară 30% dintre bugetari, vor reduce drastic sinecurile, privilegiile şi cheltuielile statului, pentru că nu mai au bani! De asta e bună perioadă de purgatoriu care urmează!

AUR vrea la guvernare şi să dea prim ministrul

Aşa spune George Simion. Sunt multe alegaţiile sale, că nu trebuie să mai împrumutăm bani, să trăim din ce producem, multe alte aiureli împrumutate de la Călin Georgescu. Cum să fe prim ministru când are interdicţie de a intra în Republica Moldova şi Ucraina, fiind considerat pro-rus. UE şi NATO ne-ar izola complet, existând pericolul ca secretele militare şi economice să ajungă la Kremlin. De altfel, preşedintele Dan a spus că nu ia în considerare un guvern în care să intre AUR sau susţinut de AUR.

Poziţia preşedintelui Nicușor Dan

Preşedintele nostru este un spirit geometric şi nu de fineţe. Se ghidează după litera Constituţiei, nu şi după spiritul ei. N-a intuit situaţia în care am ajuns, nu l-a sprijinit pe premierul Bolojan, spunând public că drumul pro-european al  guvernului  este cel corect. A vrut să rămână independent, echidistant, şi să medieze. Să medieze şi acum, dacă are cu cine.

La primele consultări de la Cotroceni, PNL şi USR vor spune „Bună ziua, vă anunţăm că suntem în opoziţie. La revedere”.

PSD va susţine că nu are alte partide pentru coaliţie, dar preşedintele le va spune că au 281 de parlamentari alături, să propună premierul. Probabil pe Grindeanu.

AUR va fi ascultat 5 minute şi apoi dat afară de la Cotroceni, cum a şi anunţat preşedintele.

Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier, de la PSD, că îl obligă Constituţia. După câteva zile acesta va returna mandatul, când va afla că AUR nu îl susţine pentru votul de învestire. Interesant ar fi ca PNL şi USR să voteze premierul propus de PSD, să vadă de unde ia bani de pensii şi salarii. Vom vedea.

Dacă nu, urmează o a doua propunere de premier, care va fi votat, posibil, de toţi parlamentarii, care nu vor să plece acasă şi să piardă privilegiile a doi ani  şi jumătate de mandat. Cine va fi acel premier, tot preşedintele va decide.

Important este că pieţele internaţionale de capital, investitorii, aveau încredere doar în Bolojan. Nu poţi avea încredere într-un partid, PSD, al cărui fost premier, Ciolacu, spunea „că-l doare în organul genital de deficit”. De aici respingerea unui guvern PSD de către CE, agenţiile de rating, şi investitori. Grindeanu n-a avut inteligenţa  să gândească că se va ajunge aici, acum să se descurce.

Primul care o ia „în cap” este Nicușor Dan. Care trebuie să găsească soluţie la o problemă fără soluţie. Care necesita spirit de fineţe, nu spirit geometric, bazat pe axiome, definiţii şi teoreme. Politica românească nu funcţionează aşa.

