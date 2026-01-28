PSD susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale. „Singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției”

Partidul Social Democrat anunță că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsuri de stimulare a economiei naționale, propuse de PSD.

„PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație DOAR dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale. Cele două componente nu pot și nu trebuie separate”, se arată într-un comunicat al partidului.

Social-democrații susțin că programul de stimulare economică propus în urmă cu șase luni reprezintă „singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției”, întrucât vizează creșterea veniturilor la bugetul de stat prin dezvoltarea activităților economice, fără majorări de taxe și impozite.

„Programul propus de PSD vizează o creștere a veniturilor la bugetul de stat nu prin majorări de taxe și impozite, ci prin încurajarea și dezvoltarea activităților economice”, subliniază formațiunea.

PSD atrage atenția că reforma, propusă încă din septembrie 2025, nu mai poate fi amânată, în contextul efectelor negative generate de politicile de austeritate. Potrivit partidului, aceste măsuri „au redus semnificativ consumul, au prăbușit puterea de cumpărare a cetățenilor și au încetinit creșterea economică”.

Totodată, social-democrații salută faptul că în prezent există un consens în Coaliție privind necesitatea măsurilor de stimulare economică, dar își exprimă nedumerirea față de opoziția anterioară a unor parteneri de guvernare.

„Rămâne de neînțeles opoziția anterioară a unor parteneri față de soluțiile PSD, deși din perspectiva doctrinei lor politice ar fi trebuit să rezoneze cu o reformă care susține mediul de afaceri”, se mai arată în comunicat.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că, până la finalul acestei săptămâni, va fi luată o decizie cu privire la modul în care proiectul privind reforma administraţiei publice locale şi cel legat de pachetul de măsuri de relansare economică vor fi promovate, deoarece există posibilitatea angajării răspunderii în Parlament sau a adoptării lor prin ordonanţă de urgenţă.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus colegilor de partid, în 19 anuarie, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.