PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, anunță Claudiu Manda. „A spus că nu are niciun fel de emoții”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat marți, 21 aprilie, că social-democrații l-ar propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, subliniind că acesta „se poate retrage oricând” de la șefia Camerei Deputaților.

„O situație de genul acesta s-a întâmplat acum 4 ani de zile, când USR-ul a cerut PNL-ului să schimbe prim-ministrul și PNL a schimbat prim-ministrul. Atunci a fost înlăturat domnul Orban și a venit domnul Cîțu”, a transmis acesta la Digi24.

În acest context, liderul social-democrat afirmă că PSD a decis să nu mai continue colaborarea cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru și așteaptă ca acesta să ia o decizie în perioada următoare.

„Dacă se dorește să continue în această aventură pe funcția de prim-ministru, de abia atunci vorbim de o criză politică în care nemaiavând susținere, rămâi în continuare la putere. Există dialogul contondent din PNL, care arată până la urmă că nici acolo lucrurile nu sunt în regulă.

Și poate că motivele noastre de supărare, faptul că nu ascultă toate părerile, că nu ia decizii pentru oameni, că ia decizii mai degrabă împotriva oamenilor, se pot vedea”, susține Claudiu Manda.

Claudiu Manda: „Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”

De asemenea, acesta a spus că „acum nu vedem turbulențe” și că a discutat cu toți miniștrii, adăugând că „n-avem niciun fel de emoții în acest sens, se vor retrage fiecare dintre ei, vor prezenta probabil și un bilanț de activitate pe care l-au prezentat și în fața colegilor”.

„Domnul Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoții. Oricând se poate retrage din această funcție. Nu este vorba despre Camera Deputaților, pentru că acela este un for de decizie. Acolo lucrurile au funcționat.

Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau au fost amânate. Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”, mai afirmă secretarul general al PSD.

Claudiu Manda afirmă că PSD nu se teme de confruntarea din social media, susținând că ar putea chiar să o câștige, și respinge ideea unei acțiuni coordonate în PNL împotriva lui Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din partid.

„Noi am spus din septembrie că venim cu măsuri de relansare economică, tocmai spunând în momentul în care concediezi din zona publică, hai să găsim, să creăm oportunități, să se dezvolte business, ca oamenii aceștia să meargă acolo. Din septembrie până în februarie nu a existat niciun dialog cu domnia sa pe acest subiect.

A zis «da, are PSD-ul», a trebuit să «șantajăm», să spunem, nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile de fapt din administrația publică locală și centrală decât dacă intră și cele din măsurile de relansare economică. Este modul de lucru.

De fiecare dată să șantajăm, de fiecare dată să condiționăm, de fiecare dată să amenințăm pentru a încerca să impunem măsuri pentru oamenii”, mai spune social-democratul.

Miniștrii s-ar putea retrage joi

Manda a transmis că, drept „gest administrativ, că nu vorbim de gest politic”, miniștrii PSD se vor retrage din Guvern joi, 22 aprilie, dacă Ilie Bolojan nu demisionează.

El adaugă că PSD ar putea începe prin retragerea miniștrilor din Guvern, dacă discuțiile de la Cotroceni eșuează, subliniind că decizia nu ține de dorința de a rămâne în funcții, ci de lipsa susținerii pentru premierul Ilie Bolojan.

„Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dă un mesaj că ne retragem de tot și nu mai suntem dispuși să revenim într-o coaliție pro-europeană....Am spus că suntem dispuși, în contextul în care aceste partide doresc să reconstruim această coaliție pro-europeană cu un alt prim-ministru. Poate să fie de la PNL, conform protocolului”.

Nu în ultimul rând, eprezentantul PSD afirmă că Sorin Grindeanu ar putea fi propus ca premier.

„Dacă se va pune problema ca PSD să propună el prim-ministru, cred că nu suntem într-o situație să respingem. Adică nu fugim de responsabilitate. Iar dacă din cadrul PSD ar trebui să fie o nominalizare, Sorin Grindeanu este propunerea noastră”, afirmă Claudiu Manda.

PSD a votat covârșitor pentru retragerea sprijinului politic

Amintim că luni, 20 aprilie, consultarea membrilor PSD, intitulată „Momentul adevărului”, s-a încheiat cu un vot zdrobitor: 97,7% dintre cei 5.000 de delegați au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Sorin Gindeanu, președintele PSD, după vot.

Ulterior, în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național al Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan a declarat că formațiunea pe care o conduce a mandatat conducerea partidului și pe premier să asigure stabilitatea guvernamentală în contextul crizei politice actuale și să facă demersurile necesare pentru menținerea unei majorități funcționale în Parlament.

„Din acest punct de vedere, acum am fost în Biroul Politic Național extins al Partidului Național Liberal, la care au participat și parlamentarii, grupurile de la Senat și de la Cameră, și cei mai importanți aleși din administrația publică locală: primarii de reședințe de județ, președinții de consilii județene.

S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern”, a afirmat acesta.