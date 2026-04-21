Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Muncii, Florin Manole, la „Interviurile Adevărul”

PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, anunță Claudiu Manda. „A spus că nu are niciun fel de emoții”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat marți, 21 aprilie, că social-democrații l-ar propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, subliniind că acesta „se poate retrage oricând” de la șefia Camerei Deputaților.

Claudiu Manda/FOTO: Facebook

„O situație de genul acesta s-a întâmplat acum 4 ani de zile, când USR-ul a cerut PNL-ului să schimbe prim-ministrul și PNL a schimbat prim-ministrul. Atunci a fost înlăturat domnul Orban și a venit domnul Cîțu”, a transmis acesta la Digi24.

În acest context, liderul social-democrat afirmă că PSD a decis să nu mai continue colaborarea cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru și așteaptă ca acesta să ia o decizie în perioada următoare.

„Dacă se dorește să continue în această aventură pe funcția de prim-ministru, de abia atunci vorbim de o criză politică în care nemaiavând susținere, rămâi în continuare la putere. Există dialogul contondent din PNL, care arată până la urmă că nici acolo lucrurile nu sunt în regulă.

Și poate că motivele noastre de supărare, faptul că nu ascultă toate părerile, că nu ia decizii pentru oameni, că ia decizii mai degrabă împotriva oamenilor, se pot vedea”, susține Claudiu Manda.

Claudiu Manda: „Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”

De asemenea, acesta a spus că „acum nu vedem turbulențe” și că a discutat cu toți miniștrii, adăugând că „n-avem niciun fel de emoții în acest sens, se vor retrage fiecare dintre ei, vor prezenta probabil și un bilanț de activitate pe care l-au prezentat și în fața colegilor”.

„Domnul Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoții. Oricând se poate retrage din această funcție. Nu este vorba despre Camera Deputaților, pentru că acela este un for de decizie. Acolo lucrurile au funcționat.

Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau au fost amânate. Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”, mai afirmă secretarul general al PSD.

Claudiu Manda afirmă că PSD nu se teme de confruntarea din social media, susținând că ar putea chiar să o câștige, și respinge ideea unei acțiuni coordonate în PNL împotriva lui Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din partid.

„Noi am spus din septembrie că venim cu măsuri de relansare economică, tocmai spunând în momentul în care concediezi din zona publică, hai să găsim, să creăm oportunități, să se dezvolte business, ca oamenii aceștia să meargă acolo. Din septembrie până în februarie nu a existat niciun dialog cu domnia sa pe acest subiect.

A zis «da, are PSD-ul», a trebuit să «șantajăm», să spunem, nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile de fapt din administrația publică locală și centrală decât dacă intră și cele din măsurile de relansare economică. Este modul de lucru.

Tensiuni și divergențe în ședința PNL după ce PSD a anunțat că se retrage din coaliție. Ilie Bolojan: „Nu vom mai face coaliție cu PSD”

De fiecare dată să șantajăm, de fiecare dată să condiționăm, de fiecare dată să amenințăm pentru a încerca să impunem măsuri pentru oamenii”, mai spune social-democratul.

Miniștrii s-ar putea retrage joi

Manda a transmis că, drept „gest administrativ, că nu vorbim de gest politic”, miniștrii PSD se vor retrage din Guvern joi, 22 aprilie, dacă Ilie Bolojan nu demisionează.

El adaugă că PSD ar putea începe prin retragerea miniștrilor din Guvern, dacă discuțiile de la Cotroceni eșuează, subliniind că decizia nu ține de dorința de a rămâne în funcții, ci de lipsa susținerii pentru premierul Ilie Bolojan.

„Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dă un mesaj că ne retragem de tot și nu mai suntem dispuși să revenim într-o coaliție pro-europeană....Am spus că suntem dispuși, în contextul în care aceste partide doresc să reconstruim această coaliție pro-europeană cu un alt prim-ministru. Poate să fie de la PNL, conform protocolului”.

Nu în ultimul rând, eprezentantul PSD afirmă că Sorin Grindeanu ar putea fi propus ca premier.

„Dacă se va pune problema ca PSD să propună el prim-ministru, cred că nu suntem într-o situație să respingem. Adică nu fugim de responsabilitate. Iar dacă din cadrul PSD ar trebui să fie o nominalizare, Sorin Grindeanu este propunerea noastră”, afirmă Claudiu Manda.

PSD a votat covârșitor pentru retragerea sprijinului politic

Amintim că luni, 20 aprilie, consultarea membrilor PSD, intitulată „Momentul adevărului”, s-a încheiat cu un vot zdrobitor: 97,7% dintre cei 5.000 de delegați au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Sorin Gindeanu, președintele PSD, după vot.

Ulterior, în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național al Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan a declarat că formațiunea pe care o conduce a mandatat conducerea partidului și pe premier să asigure stabilitatea guvernamentală în contextul crizei politice actuale și să facă demersurile necesare pentru menținerea unei majorități funcționale în Parlament.

„Din acest punct de vedere, acum am fost în Biroul Politic Național extins al Partidului Național Liberal, la care au participat și parlamentarii, grupurile de la Senat și de la Cameră, și cei mai importanți aleși din administrația publică locală: primarii de reședințe de județ, președinții de consilii județene.

S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern”, a afirmat acesta.

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
digi24.ro
image
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului. Declarațiile minorului sunt însă șocante
fanatik.ro
image
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
libertatea.ro
image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cazul Arafat, explicat pe înțelesul tuturor. Ce taxe ar fi trebuit plătite pentru elicopter: diferența dintre donație și import
playtech.ro
image
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar! Ce acuzații i se aduc șefului DSU
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!