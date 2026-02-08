search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
„PSD face un joc periculos": Primarul Buzăului critică propriul partid pentru atacurile la adresa lui Bolojan

Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că PSD „face un joc foarte periculos” care riscă să submineze încrederea publică în partid și să destabilizeze guvernarea, subliniind că motivele pentru ieșirea de la guvernare sunt inexistente.

Constantin Toma/FOTO: Facebook
Constantin Toma/FOTO: Facebook

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, difuzată luni. Constantin Toma explică că mesajele PSD referitoare la ieșirea de la guvernare nu au un motiv real și riscă să destabilizeze economia. 

„Partidul meu face un joc foarte periculos, de care nu știu cât de conștienți sunt cei care conduc partidul. Vorbesc de domnul Grindeanu și de echipa de încă șase oameni care sunt acolo, cei cinci prim vicepreședinți, secretarul general. Pentru că acest joc nu cred că, cum să spun, ne crește numărul de votanți în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut, pentru că lumea își dă seama, nu este proastă deloc. Acest joc este făcut numai pentru supraviețuirea partidului, de fapt, pentru supraviețuirea lor”, a spus Constantin Toma. 

Primarul a criticat și atacurile liderilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că astfel de mesaje afectează stabilitatea economică.

„Bineînțeles, greșesc. În loc să fie mulțumiri legate de faptul că a coborât deficitul, ei îl acuză pe Bolojan că a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut șmecherii. Ori prin mesajele pe care le dai în permanență practic destabilizezi economia, cresc dobânzile și nu avem nimic de câștigat”, a afirmat Toma. 

Potrivit lui Constantin Toma, nu există „un motiv adevărat” pentru ca PSD să părăsească coaliția de guvernare. 

„Informațiile ajung și la mine, că imposibil să nu cunosc pe cineva și așa, unul, altul afli aceste informații. Niciodată nu s-a pus această problemă. De ce n-a ieșit de la guvernare când s-au mărit taxele și impozitele? Atunci era un motiv foarte serios pentru ca să ieși de la guvernare. Acum care este motivul? Un motiv serios. Pentru că dacă ieși fără un motiv neserios și ajungi în destabilizarea asta politică și n-o să mai fie, cum să spun eu, creditat, cresc dobânzile până la cer, va fi jale, va fi jale. Și atunci vinovat cine va fi? Care va fi percepția publică?”

Edilul a atras atenția că acest „joc politic” are efecte directe asupra primarilor, în special în ceea ce privește aprobarea bugetului național:

„Păi, exact treaba asta, pentru că în momentul ăsta eu ca primar și orice primar din România așteaptă bugetul național. Pentru că noi strângem bani de la oameni și va fi un mare paradox, n-o să mai avem timp să-i consumăm, să cheltuim. Deci este aberant ceea ce se întâmplă. Deci, ar trebui cu creionul pe hârtie orice măsură de asta, inclusiv acel pachet de solidaritate social, ce vrea să facă? Să punem pe hârtie și să vedem de unde tăiem, pentru că dacă ajungem din nou... ceea ce s-a câștigat până acum, că am coborât sub 8% cu deficitul, ceea ce este un semnal extraordinar pentru partenerii noștri din Europa, pentru creditori și așa mai departe. Un lucru extraordinar”, a spus Toma, la Digi 24.

Politică

Ghid de cumpărături

