Liderii PSD decid luni calendarul consultării interne privind ieșirea de la guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește, luni, la sediul central, unde urmează să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieșirea sau nu de la guvernare a partidului.

Ședința va începe la ora 10:00 şi va fi în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, potrivit anunţului PSD.

Vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Biroul Permanent Naţional de luni se va decide calendarul privind consultarea internă.

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză", a spus Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, în consultarea internă, membrii PSD vor hotărî dacă este oportună schimbarea premierului.

El a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă.

În opinia sa, "toate variantele sunt pe masă", adăugând că PSD nu va vota un guvern minoritar şi nu va face alianţă cu AUR.