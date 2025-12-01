Se poate vota din alt oraș la alegerile pentru Primăria Capitalei? Dar din diaspora? Acte necesare pentru a vota la locale

Pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani, mandatul viitorului primar al Capitalei fiind mai scurt. Regulamentul pentru desfășurarea votului la alegerile locale parțiale este unul mai strict.

Alegerile parțiale locale pentru desemnarea primarului general în următorii trei ani de zile sunt organizate pe 7 decembrie în București.

Poți să votezi la alegerile pentru Primăria București dacă ești nu ești în oraş?

Alegătorii pot vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României.

Vezi „Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat”.

Acte de identitate cu care se poate vota la alegerile locale

La alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie, cetățenii români pot vota cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv:

- cartea de identitate;

- cartea electronică de identitate;

- carte de identitate provizorie;

- buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic;

- paşaportul diplomatic electronic;

- paşaportul de serviciu;

- paşaportul de serviciu electronic;

- carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României prezintă biroului electoral al secţiei de votare documentul de identitate însoțit de documentul care atestă adresa din România sau certificatul de înregistrare ori cartea de rezidență permanentă, după caz.

Alte reguli pentru alegători

Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00. Vezi „Programul secțiilor de vot din București la alegerile locale 2025. Până la ce oră se poate vota în Capitală”.

Prezentarea actului de identitate

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate. După scanarea actului de identitate și verificarea în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), alegătorul se prezintă în fața membrilor biroului electoral al secției de votare, semnează în lista electorală permanentă, complementară sau suplimentară, după caz, și primește buletinul de vot (pentru primar, președintele consiliului județean, primarul general al Municipiului București, după caz) şi ştampila cu menţiunea "VOTAT".

Cum se votează

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde numele candidatului pe care îl votează. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare. Motivul temeinic trebuie să poată fi constatat cu ușurință de către președintele biroului electoral al secției de votare cu propriile simțuri sau din analiza unor înscrisuri doveditoare pe care le prezintă alegătorul, fără a fi necesare verificări suplimentare.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi îl introduce în urnă, având grijă ca acesta să nu se deschidă.

Alegătorul restituie apoi preşedintelui ștampila cu menţiunea "VOTAT". În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea "VOTAT" şi data scrutinului. Pe cărțile electronice de identitate nu se aplică timbrul autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului.

Votarea prin urnă specială

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Cum arată buletinul de vot

Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);

2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

3. George Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent