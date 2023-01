Prioritățile PNL în noua sesiune legislativă: Legile Educației și pensiile speciale

PNL a anunţat proiectele care reprezintă priorităţi pentru partid în noua sesiune parlamentară. Printre acestea se numără legea Educaţiei, dar şi legea privind pensiile se serviciu ale unor categorii profesionale.

PNL a anunțat prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuț Stroe că pachetul de legi ale Educaţiei și proiectul legislativ „care rezolvă problema pensiilor speciale”, dar și proiectul care prevede creşterea de la 2.000 la 3.000 de lei a pragului privind impozitarea pensiilor se numără printre priorităţile legislative ale formațiunii politice.

Privind Legea Educaţiei, Ionuț Stroe a spus că PNL şi doreşte ca legea să fie adoptată în această sesiune, amintind că există deja „un calendar agreat în cadrul coaliţiei”. „Suntem încrezători că el va fi respectat şi vom putea promova acest proiect legislativ”, a afirmat Stroe.

Scântei pe tema legilor Educației

Legile educației sunt însă încă la nivel de discuții cu specialiștii din partide și au aprins scântei între partidele guvernării după ce fostul ministru, Vasile Dîncu a cerut o amânare a aprobării în Executiv. Asta în timp ce Legea Educației reprezintă prioritatea numărul 1 a partidului în noua sesiune legislativă.

După ce au fost pregătite în cadrul Ministerului Educației, sub conducerea fostului ministru liberal Sorin Cîmpeanu, fostul șef social-democrat de la Apărare susține că este nevoie de mai multe demersuri pentru a asigura continuitatea și transparența legii. Vasile Dîncu, membru al echipei de specialiști care analizează legile Educației, a anunțat că i-a cerut lui Marcel Ciolacu să discute în Coaliție prelungirea termenului pentru înaintarea formei finale pentru adoptare în Executiv.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a susținut că nu va avea loc o schimbare a calendarului privind adoptarea legilor Educației. Totodată UDMR se abține de la a avea o poziție privind legile Educației, în timp ce PSD a dat de înțeles că e dispus să prelungească perioada, dacă experții consider că este necesar.

„Sunt cateva prioritati pe care PSD le are. Una dintre ele se refera la accesibilitatea invatamantului pentru cei din mediul rural sau cu venituri mici. Daca ne uitam la indicatorul abandonului scolar vedem ca lucrurile nu merg bine in aceasta directie. Incercam sa regasim in legile educatiei masuri care sa indrepte aceste inegalitati. Daca este nevoie de mai mult timp expertii PSD vor spune acest lucru”, a arătat purtătorul de cuvânt al PSD pentru „Adevărul”.

Pensiile speciale, restanța actualei guvernări

În ceea ce privește pensiile speciale, o restanță a actualei Coaliții de guvernare, potrivit purtătorului de cuvânt al liberalilor, problema pensiilor speciale trebuie rezolvată în noua sesiune parlamentară.

„În dezbaterea parlamentară proiectul poate fi îmbunătăţit, poate fi pus în acord cu termenii constituţionali şi toţi ne dorim în cadrul coaliţiei să avem un proiect care de data aceasta să treacă această probă pe care, din păcate, foarte multe proiecte care au eliminat aceste pensii speciale au picat-o”, a explicat Stroe.

O altă prioritate a liberalilor o reprezintă legea care creşte pragul pentru impozitarea pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei. „Cele mai multe proiecte practic vin să susţină angajamentul în raport cu condiţiile din PNRR. Sunt foarte multe proiecte care trebuie promovate în directă sincronizare cu Guvernul României tocmai pentru a prioritiza acest program şi de a beneficia de pe urma fondurilor care ne stau la dispoziţie”, a mai afirmat liberalul.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, proiectul reformeei pensiilor speciale se află la comisiile de specialitate din Senat și trebuie urgentat ca să fie gata până la următoara cerere de plată. De altfel, în momentul înaintării cererii de plată prin PNRR, proiectul ar trebui să nu se afle nici la CCR sau la jumătatea drumului în Parlament.

Alte restanțe ale Coaliției

Legile siguranței naționale. Deși ar fi trebuit să intre în circuit parlamentar încă din septembrie 2022, ele nu au ajuns pe circuit de avizare nici măcar la nivel de Guvern, pentru că Guvernul să își asume paternitate pe ele, apoi să mergă spre Parlament.

Un alt proiect este cel privind reforma legislației penale, care trebuie adoptată rapid, dat fiind faptul că face parte din prima cerere de plată pe 2023. Ăn acest caz este vorba despre două proiecte: unul pe amendarea Codului Penal, celălalt pe amendarea Codului de Procedură Penală, cele două având rolul de a pune codurile în concordanță cu deciziile CCR.

De asemenea, în primele două săptămâni din februarie Coaliția trebuie să decidă dacă mai dă OUG de amendare a actului normativ privind plafonarea prețului la lemn și produse din gama asta.