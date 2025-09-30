Președintele Senatului spune că traseismul politic „ar trebui interzis într-o societate ideală”. „Sunt reglementări care ar trebui să se aplice și în Parlament”

Sunt niște reglementări care ar trebui corelate și care ar trebui să se aplice și în zona Parlamentului, spune Mircea Abrudean, președintele Senatului referitor la traseismul politic, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Întrebat în cadrul unui interviu pentru „Adevărul”, dacă ar trebui interzis traseismul în Parlament, Abrudean a precizat: „E o discuție importantă. Eu cred că, sigur, e complicat de spus dacă ar trebui sau nu. Repet, într-o societate ideală, cred că ar trebui să fie interzis traseismul politic, pentru că ține la fel de responsabilitatea fiecăruia. Din păcate, avem foarte multe astfel de situații și în Parlament și nu numai. În momentul în care ai fost ales spre o listă a unui partid de către cetățeni, sigur că ar trebui să rămâi acolo, pentru că înseamnă că, o fi avut și partidul ăla ceva de spus în alegerea ta, că asta nu se întâmplă, vedem cu toții”.

„Până la interzis traseismul e un pic de cale lungă, de bătut, pentru că aici discutăm și de zona de administrație locală, unde sunt niște reglementări care spun clar că dacă primarul, în funcție, pleacă dintr-un partid, își pierde mandatul, la consilierii locali, dacă sunt dați afară din acel partid, atunci nu-și pierd mandatul. Sunt niște reglementări care ar trebui corelate și care să se aplice și în zona Parlamentului, pentru că nu-i normal la nivel local să ai niște abordări și la nivel parlamentar să ai alte abordări, indiferent de nivelul de reprezentare. Așa că e o discuție care ar trebui purtată chiar în direcția asta reformei sistemului public, nu numai administrației publice, ci și în partea de parlament”, a mai precizat Abrudean.

Șeful Senatului a vorbit și despre faptul că AUR a rămas principalul partid de opoziție în Parlament și despre parlamentarii neafiliați, care pot fi atrași de un partid sau de altul pentru voturile necesare.

Mircea Abrudean a vorbit în interviul pentru „Adevărul" și despre prezența numelui său pe „lista scurtă" a numelor pentru aceste instituții.

