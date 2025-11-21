Președintele Nicușor Dan vrea o lege a salarizării unitare: „Există diferenţe mari între poziţii echivalente în diferite instituţii”

Nicușor Dan a afirmat vineri că Guvernul ar trebui să ia în calcul revenirea la o lege a salarizării unitare.

Președintele Nicușor Dan susține că sunt discrepanțe salariale foarte mari între instituții bugetare, ceea ce face ca personalul să se transfere către alte unități bugetare unde sunt salarii mai mari.

”Pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferenţe mari între instituţii, între poziţii echivalente în diferite instituţii şi, din cauza asta, unele instituţii, printre care şi Administraţia Prezidenţială, oamenii de aici se duc, evident că au familie, copii, obligaţii, rate, se duc la alte instituţii şi ele nu pot să funcţioneze. Deci noi trebuie să revenim, pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative, noi trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare”, a spus președintele Nicușor Dan.

În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan a vorbit și despre salariile profesorilor, discurs care a atras nemulțumirea sindicatelor.

„În primul rând le spun să stea liniștiți, pentru că România este într-o alianță foarte puternică, NATO, care îi apără securitatea. (…) Al doilea lucru este că pentru a fi în alianța aceasta trebuie să plătim. (…) Pe scurt, aceasta înseamnă că o parte din bani o să-i luăm de la sistemul de sănătate, de la învățământ și o să-i ducem ca să…, ceea ce teoretic e stupid, dar, în condițiile acestea, asta trebuie să facem pentru industria de apărare”, a spus președintele Dan despre eventuali tăieri în Educație.