Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre riscurile de securitate cu care se confruntă România și despre felul în care statul se pregătește pentru a răspunde provocărilor hibride. Rusia rămâne „inamicul nostru și al Europei”, a spus acesta, dar nu are capacitatea de a ataca NATO acum. Internauții au reacționat imediat.

În schimb, România se confruntă cu un alt tip de pericole: drone, atacuri informatice și campanii de dezinformare. Președintele a spus că în perioada alegerilor au fost înregistrate aproximativ 80.000 de atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului. România are o apărare tehnică solidă, dar presiunea este constantă.

„Suntem, tehnologic, cu un pas în spatele Rusiei”, a recunoscut Nicușor Dan, într-un interviu pentru Digi24.

Mai grav decât atacurile informatice este războiul informațional. O narațiune falsă poate ajunge la sute de mii de oameni în două ore, iar o reacție tardivă devine inutilă. Președintele a acuzat partidele suveraniste că acționează pe o linie „aliniată cu Moscova”. A amintit și de cazul Călin Georgescu, despre care spune că a fost susținut de o rețea cu legături către Rusia, insa a menționat ca poate vorbi public doar despre 30% din acest caz.

Toate aceste lecții vor fi incluse într-o nouă Strategie de Securitate Națională. Documentul va fi supus unei dezbateri publice și va aduce reguli clare pentru apărarea aeriană, reziliență cibernetică și răspuns rapid la dezinformare.

„Spune cât poate spune acum & nu ne mai cereți să credem pe cuvânt”

Pe Reddit, reacțiile la interviu au fost intense și polarizate. Unii utilizatori îl apără pe președinte, spunând că e normal să nu poată face public toate informațiile: „Suntem la 30% din a descrie ce s-a întâmplat pentru că atât poate spune acum, fără a compromite investigațiile”, scrie un utilizator.

Alții sunt însă sceptici și ironici: „În loc să-i crească certitudinea, îi scade. Bravo, Nicule.” „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat, la cât erau?”

Tema desecretizării revine constant. „Nu era vorba că desecretizează?”, întreabă un utilizator, exprimând nerăbdarea de a vedea transparență reală.

Apar și ironii acide. „Văd c-a mai adus Nicușor niște nutreț pentru nicușoriști, poftă bună prieteni”, scrie un altcineva, sugerând că susținătorii președintelui acceptă fără crâcnire explicațiile oficiale.

În privința „dovezilor”, unii cer transferuri bancare sau documente clare, nu doar prezentări de la CSAT. În oglindă, alții amintesc că nu confundam standardele CCR cu un proces penal: Curtea Constituțională poate decide pe baza documentelor oficiale ale instituțiilor.

Discuțiile au atins și subiectul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Unii susțin că PNL ar fi plătit indirect, alții vorbesc despre o campanie „deturnată” din zona pro-Ciucă spre mesaje pro-CG.

În final, comunitatea rămâne împărțită între cei care cred că președintele „spune cât poate spune acum” și cei care văd doar promisiuni vagi și lipsa unor dovezi palpabile.