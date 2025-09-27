search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre riscurile de securitate cu care se confruntă România și despre felul în care statul se pregătește pentru a răspunde provocărilor hibride. Rusia rămâne „inamicul nostru și al Europei”, a spus acesta, dar nu are capacitatea de a ataca NATO acum. Internauții au reacționat imediat.

Nicusor Dan în conferință de presă la Palatul Cotroceni. Captură Facebook
Nicusor Dan în conferință de presă la Palatul Cotroceni. Captură Facebook

În schimb, România se confruntă cu un alt tip de pericole: drone, atacuri informatice și campanii de dezinformare. Președintele a spus că în perioada alegerilor au fost înregistrate aproximativ 80.000 de atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului. România are o apărare tehnică solidă, dar presiunea este constantă.

„Suntem, tehnologic, cu un pas în spatele Rusiei”, a recunoscut Nicușor Dan, într-un interviu pentru Digi24.

Mai grav decât atacurile informatice este războiul informațional. O narațiune falsă poate ajunge la sute de mii de oameni în două ore, iar o reacție tardivă devine inutilă. Președintele a acuzat partidele suveraniste că acționează pe o linie „aliniată cu Moscova”. A amintit și de cazul Călin Georgescu, despre care spune că a fost susținut de o rețea cu legături către Rusia, insa a menționat ca poate vorbi public doar despre 30% din acest caz.

Toate aceste lecții vor fi incluse într-o nouă Strategie de Securitate Națională. Documentul va fi supus unei dezbateri publice și va aduce reguli clare pentru apărarea aeriană, reziliență cibernetică și răspuns rapid la dezinformare.

„Spune cât poate spune acum & nu ne mai cereți să credem pe cuvânt”

Pe Reddit, reacțiile la interviu au fost intense și polarizate. Unii utilizatori îl apără pe președinte, spunând că e normal să nu poată face public toate informațiile: „Suntem la 30% din a descrie ce s-a întâmplat pentru că atât poate spune acum, fără a compromite investigațiile”, scrie un utilizator.

Alții sunt însă sceptici și ironici: „În loc să-i crească certitudinea, îi scade. Bravo, Nicule.„Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat, la cât erau?”

Tema desecretizării revine constant. „Nu era vorba că desecretizează?”, întreabă un utilizator, exprimând nerăbdarea de a vedea transparență reală.

Apar și ironii acide. „Văd c-a mai adus Nicușor niște nutreț pentru nicușoriști, poftă bună prieteni”, scrie un altcineva, sugerând că susținătorii președintelui acceptă fără crâcnire explicațiile oficiale.

În privința „dovezilor”, unii cer transferuri bancare sau documente clare, nu doar prezentări de la CSAT. În oglindă, alții amintesc că nu confundam standardele CCR cu un proces penal: Curtea Constituțională poate decide pe baza documentelor oficiale ale instituțiilor.

Discuțiile au atins și subiectul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Unii susțin că PNL ar fi plătit indirect, alții vorbesc despre o campanie „deturnată” din zona pro-Ciucă spre mesaje pro-CG.

În final, comunitatea rămâne împărțită între cei care cred că președintele „spune cât poate spune acum” și cei care văd doar promisiuni vagi și lipsa unor dovezi palpabile.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Meteo 27-28 septembrie 2025. Ninge în România
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
Sendvis cu ton Sursa foto shutterstock 678222832 jpg
Sendviș cu ton, aliatul tău contra asteniei de toamnă
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate