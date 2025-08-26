Articol publicitar

VIDEO - 25 ani de evenimente memorabile în rețeaua Iulius Mall și proiectele de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara

0
0
Publicat:

În cei 25 de ani de activitate, rețeaua de proiecte IULIUS s-a transformat în locuri unde oamenii trăiesc experiențe inedite, se bucură de spectacole, descoperă premiere și creează amintiri alături de familie și prieteni. 

Cei trei tenori ieşeni Palas Iasi jpg

Miile de evenimente – de la show-uri de amploare, festivaluri și concerte live, până la târguri tematice, proiecții de film în aer liber, recorduri mondiale, activități educative și campanii comunitare -  au contribuit la consolidarea acestor proiecte în hub-uri culturale, sociale și de divertisment. Cum a fost până acum poți descoperi , însă povestea continuă, iar până la finalul anului te așteaptă o mulțime de surprize în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Opt proiecte regionale, cu o suprafață totală de retail de 320.000 mp, peste 1.000 de branduri internaționale și românești și mii de evenimente organizate, acestea sunt cifre-bilanț ale grupului IULIUS, care aniversează, anul acesta, 25 de ani de la inaugurarea primului mall din afara Capitalei, la Iași. În această perioadă, compania a demonstrat că este mai mult decât un dezvoltator de real-estate și operator al proiectelor sale, ci un pionier în generarea de experiențe pentru comunitate, care contribuie activ la dinamizarea vieții urbane din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava. Anual, proiectele IULIUS au peste 73 de milioane de vizite, performanță susținută de funcțiunile multiple ale dezvoltărilor – retail, office, parc, entertainment –, care au devenit destinații urbane datorită experiențelor variate pe care le oferă.

Centrele comerciale Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca și Suceava și proiectele mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara au fidelizat publicul urban, regional, dar și cel al țărilor vecine (Republica Moldova, Serbia) nu doar prin varietatea mixului de branduri și servicii, ci și datorită unui program consistent de evenimente pentru toate vârstele, care se desfășoară pe toată durata anului, atât în grădini, cât și în mall-uri sau în sălile de evenimente Congres Hall. Concerte în aer liber în serile de vară, proiecții de film sub cerul liber, târguri de sezon, distracție la carusel și la patinoar, serate susținute de orchestre filarmonice, expoziții imersive de artă  – toate acestea transformă proiectele IULIUS în scene de dialog cu comunitatea, generatoare de emoție și amintiri.

Spectacole de anvergură, cinema outdoor, expoziții tematice, activități pentru toate vârstele

Movie Nights Iulius Mall Cluj jpg

Palas Iași, primul proiect major de regenerare urbană din țară dezvoltat de grupul IULIUS, care atrage anual peste 22,2 de milioane de vizitatori, s-a impus drept una dintre cele mai dinamice scene urbane din România, organizând sau găzduind manifestări cu rezonanță la nivel național și internațional, precum Romanian Creative Week, Campionatul Mondial de eSports, îndrăgitele concerte „Cei trei tenori ieşeni” sau concertele Multisenzorial. Iulius Mall Cluj și Iulius Town Timișoara completează agenda cu evenimente similare, oferind comunităților oportunități diverse de relaxare și conectare socială.

În plus față de evenimentele sezoniere, cum ar fi târgurile de Crăciun și spectacolele estivale, grupul IULIUS a continuat să inoveze cu manifestări precum MINA Pop-Up (Museum of Immersive New Art), care combină tehnologia și arta pentru a oferi vizitatorilor o experiență multisenzorială unică.

Roxana Cruceanu, Group Event Manager IULIUS - Experiențele au devenit parte din semnătura IULIUS, alături de grădinile create de noi care se animă de fiecare dată când organizăm un eveniment. Publicul își dorește să facă parte dintr-o poveste vie, emoționantă, și noi căutăm soluții pentru a-i oferi acces la cele mai noi și diverse experiențe. Sunt foarte apreciate evenimentele outdoor, care vara transformă grădinile în principalele scene urbane.  Evenimentele indoor atrag și fidelizează deopotrivă, adăugând valoare vizitelor la mall. Proiectele noastre nu sunt doar centre comerciale și huburi de business, ci și scene cultural-artistice apreciate, gândite pentru a satisface interesul publicului de toate vârstele”.

Expoziția de dinozauri animatronici Iulius Mall Suceava jpg

Investițiile în evenimente și experiențe se reflectă direct în traficul ridicat din proiectele grupului, care înregistrează creșteri de la an la an. Proiectele Iulius din Timișoara, Iași și Cluj se situează constant în topurile industriei, demonstrând succesul strategiei de a dezvolta proiecte multifuncționale. Și propunerea IULIUS pentru Cluj-Napoca, RIVUS, investiție de peste o jumătate de miliard de euro, va avea o componentă cultural-artistică bine definită, generată în parte de parteneriatul cu mediul cultural clujean. Proiectul va avea, printre altele, primul centru de arte performative – RIVUS Live Arts  -, care va funcționa în fosta hală cu arcade a Carbochim, clădire ce va fi reabilitată.

Check Art Festival Iulius Town Timișoara jpg

Calendarul următoarelor evenimente, în proiectele Iulius

Iată și câteva dintre evenimentele de care vizitatorii se vor putea bucura în ultima săptămână din august și în luna septembrie, în rețeaua Iulius Mall și în ansamblurile mixed-use Palas și Iulius Town. Calendarul integral pentru fiecare proiect este disponibil și pe pagina de website a fiecărui proiect în parte.

Palas Iași

·       Expoziție insecte gigant

·       Caravana filmelor TIFF

·       Concert Multisenzorial Tribute International Music - Abba, Queen

·       Octombrie - Light Up Festival

Iulius Town Timișoara

·       Expoziție interactivă și educativă Dino

·       Picnic in My Town

·       Timișoara Fashion Week

·       Expoziție insecte gigant

·       Check Art Festival

Iulius Mall Cluj

·       Transylvania Coffee Fest

·       Movie Nights

·       Kids Thursdays

·       Expoziție interactivă de șerpi și tarantule vii

·       Dinos in the Parc

Iulius Mall Suceava

·       Maraton Umanitar – „Cântecul care vindecă durerea”

·       Expoziție Roboți

·       Street Food Festival

·       Expoziție interactivă de șerpi și tarantule vii

·       „Back to school”        

·       Târgul „Produs în Bucovina”

Iulius Mall Iași

·       Ateliere pentru copii

·       Kendama Alternativă

·       Petreceri în parcare – The Bus

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
mediafax.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cel mai frumos port din lume, unul european. Se va umple de turişti în următorii ani, este o bijuterie ascunsă
playtech.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Ministrul Finanțelor a decis! Noua regulă va obliga toate firmele
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență