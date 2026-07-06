Președintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu ministrul canadian de Externe. „I-am mulțumit pentru angajamentul față de Flancul Estic al NATO”

Președintele Nicușor Dan a primit-o luni, la Palatul Cotroceni, pe Anita Anand, ministrul Afacerilor Externe al Canadei, aflată într-o vizită oficială în România.

Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Canadei, Anita Anand, care efectuează o vizită oficială în România la invitația ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Vizita oficialului canadian a început cu consultări la Ministerul Afacerilor Externe, unde Anita Anand și Oana Țoiu au discutat despre relațiile bilaterale și cooperarea dintre cele două state, după care au susținut o conferință de presă comună.

Programul oficial a continuat la Palatul Cotroceni, unde președintele României și șeful diplomației canadiene au abordat teme precum securitatea regională, cooperarea în cadrul NATO și dezvoltarea proiectelor comune dintre cele două țări.

La finalul întâlnirii, într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a transmis că România și Canada își consolidează parteneriatul și intenționează să extindă colaborarea în mai multe domenii de interes strategic.

„Am avut plăcerea de a primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe al Canadei, Anita Anand. România și Canada au un Parteneriat Consolidat tot mai puternic, bazat pe valorile pe care le împărtășim și pe angajamentul nostru de a le apăra. Suntem hotărâți să dezvoltăm în continuare toate proiectele de interes comun, în domenii-cheie precum securitatea și apărarea, energia nucleară, economia și cooperarea industrială. I-am mulțumit Canadei pentru angajamentul său față de Flancul Estic al NATO și pentru participarea la misiunea de deminare din Marea Neagră”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.