Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România își va menține traiectoria occidentală și că instituțiile statului vor continua să funcționeze, indiferent de rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură care urmează să fie dezbătută și votată marți în Parlament.

„Știu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri și de azi. O să avem mâine moțiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR”, a declarat șeful statului.

Declarațiile vin în contextul în care Parlamentul se pregătește pentru un vot decisiv asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan”, a fost inițiată de un bloc parlamentar format din Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și formațiunea PACE – Întâi România și vizează demiterea executivului pe fondul nemulțumirilor legate de reformele administrative și de politicile privind activele statului.

Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, cu peste pragul necesar pentru depunere, iar votul de marți este considerat decisiv pentru viitorul Guvernului.

În acest moment, cu mai puțin de 24 de ore înainte de vot, situația politică rămâne deschisă, iar rezultatul moțiunii este încă incert.