Președintele CJ Sălaj a fost plasat sub control judiciar. Ce alte măsuri a luat DNA după perchezițiile masive de ieri

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj au dispus primele măsuri în dosarele care vizează suspiciuni de corupție la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj, în urma unor anchete ce vizează fapte comise în perioada 2022 – prezent. Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar. În Bistrița-Năsăud au fost 6 persoane reținute.

În cazul Consiliului Județean Sălaj, președintele instituției, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar, alături de alte două persoane, conform Antena 3 CNN. Acesta este și membru în Biroul Executiv al PNL, reprezentând Regiunea Nord-Vest.

Alături de el, în același dosar, au mai fost plasați sub control judiciar Mate Jozsef și Ghilea.

În paralel, în dosarul care vizează Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, procurorii au dispus reținerea a șase persoane și plasarea altor două sub control judiciar. Totodată, a fost instituit sechestru în valoare de 19 milioane de lei asupra societății Frasinul.

Printre persoanele reținute se numără administratorul public Florin Grigore Moldovan și directorul executiv Ciprian Ceclan-Oprea.

Surse judiciare indică faptul că și președintele CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, lider al PSD, ar putea fi vizat de acuzații în cadrul anchetei. Procurorii suspectează că acesta ar deține proprietăți în Franța prin intermediul unor persoane interpuse.

Ancheta DNA vizează suspiciuni de corupție și infracțiuni asimilate, inclusiv spălare de bani, în legătură cu atribuirea unor contracte pentru lucrări de utilitate publică.

Potrivit unui comunicat oficial, anchetatorii au efectuat 69 de percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București. Au fost vizate sedii ale unor instituții publice, locuințe ale unor persoane fizice, precum și sedii sau puncte de lucru ale unor firme.

De asemenea, în baza unui ordin european de anchetă, au avut loc percheziții și pe teritoriul Franței.

Miercuri, 22 aprilie, procurorii DNA au descins la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, precum și la domiciliul lui Radu Moldovan, în cadrul celor trei dosare penale aflate în lucru.